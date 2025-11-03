Lazović (ZLF) o štrajku glađu poslanika SNS: Farsom ismevaju težinu čina Dijane Hrke

Hrka, majka mladića stradalog pri padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, počela je juče štrajk glađu u blizini Doma Narodne skupštine u Beogradu, sa zahtevom da se utvrdi odgovornost za nesreću u kojoj je 1. novembra prošle godine poginulo 16 a teško povređena jedna osoba.

„Nakon što su prisluškivali Dijanu Hrku i saznali da planira štrajk glađu, poslanik SNS-a Uglješa Mrdić je započeo farsu na stepenicama Narodne skupštine. Lažnim štrajkom glađu ismevaju težinu čina Dijane Hrke. Niko im više ne veruje, ogrezli su u lažima“, naveo je Lazović, a preneo ZLF.

(Beta)

