Lazović (ZLF): Obavestili smo predstavnike međunarodne zajednice o nezapamćenom nasilju na izborima

Kopredsednik stranke Zeleno-levi front (ZLF) Radomir Lazović izjavio je danas, da je ta stranka zajedno sa kolegama iz Pokreta slobodnih građana (PSG), obavestila veću grupu predstavnika međunarodne zajednice i stranih država o onome što se dešavalo tokom izbornog dana u Mionici, Sečnju i Negotinu i o, kako je naveo, „nezapamćenom nasilju koje se desilo na izborima“.

Lazović je za televiziju N1 rekao da su od predstavnika međunarodne zajednice tražili da učine sve što je do njih – ne samo kao Evropska unija (EU), nego pojedinačno države članice.

Govoreći o američkim sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS), kazao je da je ZLF dao jasan predlog, a to je nacionalizacija i „vraćanje naše energetske budućnosti u ruke Srbije“.

„Na taj korak se ne ide da bi se dodvorili Rusima. Razumem da je to značajna sila, važna zbog različitih aranžmana poput gasnog aranžmana, ali imali se 13 godina da nešto uradite i vi ništa niste uradili. Do te mere da nam (predsednik Srbije Aleksandar Vučić) kaže danas – ‘evo, imamo loše vesti iz Amerike’. Ljudi govore sve vreme da neće dati mogućnost da se nastavi po starom i sad je on došao na nas o tome obavesti“, rekao je on.

Prema njegovoj oceni, to nije politika, niti vođenje države.

„To je šibicarenje kako bi se ukrao još koji mesec ili godina na vlasti, kako bi se dodvorio svima, kako bi platio podršku Rusije, kako bi platio „rafalima“ podršku Francuske… Sušina svega je da nam slede nove sankcije posle svega što smo prošli u prošlosti i neizvesna budućnost ili da ćemo skuplje plaćati gorivo“, naveo je Lazović.

(Beta)

