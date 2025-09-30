Lazović (ZLF) razgovarao sa Diskoski: Međunarodna podrška važna za izlazak Srbije iz krize

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović ocenio je da je Srbiji potrebna podrška međunarodnih aktera kako bi zemlja izašla iz duboke društvene i političke krize.

Lazović je na konferenciji za medije u Domu Narodne skupštine kazao da je na sastanku sa austrijskom poslanicom Zelene partije Meri Disoski razgovarao o napetoj atmosferi u Srbiji i da je ona pružila podršku građanima koji protestuju.

Po njegovim rečima, ZLF će nastojati da uspostavi kontakte i sa drugim međunarodnim akterima, a u oktobru će u Beograd doći delegacija Zelene partije iz Nemačke.

Meri Disoski je kazala novinarima da se ljudi u Srbiji na ulicama bore za vladavinu prava i pozvala vlast da „odmah prestane sa represijom“.

Po njenim rečima, da bi država pristupila Evropskoj uniji (EU), neophodno je da vlast poštuje evropske demokratske vrednosti.

Disoski je kritikovala predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog uvreda koje je uputio poslanicima Evropskog parlamenta koji su nedavno bili u Beogradu i prisustvovali protestu u Novom Sadu.

Kazala je da cilj građana koji mirno protestuju nije destabilizacija zemlje i da vlast to treba da razume.

Dodala je da Evropska unija pažljivo prati dešavanja u Srbiji i da su zvaničnici u Evropi svesni teških uslova u kojima rade srpski mediji koji nezavisno izveštavaju.

Poslanica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević kazala je da je Austrija važan partner Srbije i da je zato značaj posete poslanice Disoski veliki.

Po njenim rečima, delegacija ZLF je upoznala gošću sa činjenicama da je policija okupirala univerzitete, da batinaši tuku studente i da pravosuđe na funkcioniše.

Đorđević tvrdi da Narodna skupština ne radi i da je izgubila funkciju mirnog razrešavanja sukoba, a da Srpska napredna stranka „vodi rat protiv građana“.

(Beta)

