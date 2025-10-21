Lazović (ZLF): Rezolucija EP pokazatelj promene odnosa prema koruptivnom režimu u Srbiji

Rezolucija Evropskog parlamenta (EP) pokazatelj je promene odnosa prema koruptivnom režimu u Srbiji i predstavlja značajan diplomatski uspeh koji su zajednički ostvarile opozicione poslaničke grupe iz Srbije preko svojih sestrinskih evropskih grupacija, ocenio je danas kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović.

On je u izjavi agenciji Beta rekao da su rezoluciju podržale „glavne političke grupe“ u EP, od zelenih, socijalista, liberala i levice, do poslanika Evropske narodne partije (EPP) koji su, po njegovim rečima, dugo bili politički kišobran Srpske napredne stranke.

„Ovakav odlučan pristup Evropskog parlamenta uliva optimizam i nadu da se neće dozvoliti da EU okreće glavu od autokratskog i koruptivnog SNS režima i da se EU zaista nalazi na strani građana u borbi za slobodu. Budućnost Srbije je u Evropskoj uniji, a to se ne može ostvariti sa Vučićem na vlasti“, naveo je kopredsednik ZLF.

Lazović je pozvao građane da pročitaju šta piše u tekstu rezolucije EP „O polarizaciji i povećanoj represiji u Srbiji, godinu dana nakon novosadske tragedije“.

„U tekstu se vrlo eksplicitno i takstativno osuđuju svi oblici represije koje sprovode naprednjaci od hapšenja i prebijanja građana, preko napada na medije, napada na evroposlanike zelenih koji su se pridružili građanima na protestu u Novom Sadu, pa sve do zvučnog topa i eksplicitno navedene uloge komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata Marka Krička u policijskoj represiji“, naveo je Lazović.

Poslanici EP su u tekstu rezolucije ocenili je Srbija „zahvaćena dubokom društvenom i političkom krizom, ekstremnom polarizacijom, institucionalnim slomom i normalizacijom nasilja“, a da su protesti „izraz građanske hrabrosti i borbe za demokratiju“.

U rezoluciji koja treba da bude usvojena sutra navodi se i da evroposlanici podržavaju raspoređivanje ad hok misije za utvrđivanje činjenica u Srbiji, uz učešće Evropskog parlamenta, i poziva Komisija da pokrene inicijativu za ciljane pojedinačne sankcije protiv odgovornih za teška kršenja zakona i ljudskih prava.

Rezolucija zahteva istragu uzroka nesreće u Novom Sadu, a posebno se osuđuju tvrdnje vlasti da je nadstrešnica pala kao posledica terorizma ili sabotaže.

Navodi se i da Evropski parlament staje iza zahteva građana Srbije za fer izborima, a traži se i uslovljavanje povlačenja novca iz Fonda za rast sa sprovođenjem konkretnih reformi.

(Beta)

