Lazović (ZLF): Ruska služba sprovodila nelegalne eksperimente na životinjama u Srbiji

Narodni poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović optužio je danas rusku Federalnu službu bezbednosti (FSB) da je sprovodila nelegalne eksperimente na životinjama u Srbiji kako bi, kako tvrdi, „za potrebe vlasti pripremila lažni propagandni izveštaj o korišćenju zvučnog topa na protestu 15. marta“.

ZLF je u saopštenju naveo da je sprovođenje ogleda na životinjama u Srbiji uređeno je zakonom o dobrobiti životinja i ne može se sprovoditi bez odobrenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje se izdaje na osnovu stručnog mišljenja Etičke komisije za zaštitu dobrobiti oglednih životinja.

Lazović je, kako se dodaje, koristeći mehanizam poslaničkog pitanja, dobio odgovor tog Ministarstva koje je navelo „da nisu upoznati sa ovim eksperimentima i da nisu izdali nikakvu dozvolu za njihovo sprovođenje“.

„Korišćenje zvučnog topa ne može da se sakrije, ceo svet je video šta su radili i to će ostati kao velika sramota, da je jedna vlast napala sopstveni narod. Dodatno zabrinjava činjenica da se strana, ruska služba stavlja iznad zakona sprovodeći protivzakonite eksperimente nad životinjama“, izjavio je Lazović.

Optužio je predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je „najveći izdajnik, što dokazuje i napad na sopstveni narod, ali i činjenica da je dozvolio ruskoj službi eksperimente na životinjama“.

ZLF je dodao da se u „lažnom izveštaju“ ruske Federalne službe bezbednosti, koji je pripremljen „za potrebe propagande Srpske napredne stranke (SNS) i sakrivanja činjenice da je režim protiv sopstvenih građana primenio masovno zvučno oružje“, navodi se da su „na specijalnom poligonu Bezbednosno-informativne agencije (BIA) sprovođeni eskperimenti na psima“.

„Iako ovo nije nikakav pokazatelj da li je korišćen zvučni top, što je ceo svet mogao da vidi, ovaj izveštaj neplanirano je pokazao da su ruske bezbednosne službe iznad zakona Republike Srbije“, piše u saopštenju te stranke.

(Beta)

