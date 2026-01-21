Lazović (ZLF): Selaković zloupotrebljava funkciju i Skupštinu za iznošenje svoje navodne odbrane

Poslanik stranke Zeleno-levi front (ZLF) Radomir Lazović optužio je ministra kulture Nikolu Selakovića da zloupotrebljava funkciju i Skupštinu Srbije za iznošenje navodne odbrane u slučaju Generalštaba, u kom je optužen da je učestvovao u nelegalnom skidanju zaštite kulturnog dobra sa tog kompleksa.

Ministar kulture Nikola Selaković optužio je na današnjoj sednici zaposlene u zavodima za zaštitu spomenika kulture za katastrofalno stanje u „zaštitarskoj službi“ u Srbiji, navodeći da „ovu bandu treba rasturiti do kraja i to samo na osnovu slova zakona“.

Lazović je, nakon Selakovićevog govora, reklamirao Član 106 poslovnika Skupštine, navodeći da po njemu govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.

„Ministar je uzeo jednu veću količinu vremena da nam govori o svojoj odbrani, o tome kako je on neki veliki zaštitar, a zapravo se radi o tome da je čovek optužen za veoma ozbiljna krivična dela“, kazao je Lazović.

Prema njegovim rečima, Selakovićevim obraćanjem nije povređena samo suština poslovnika.

„Ovo vam je najbolji dokaz zašto jedan ministar, jedan od najviših funkcionera u zemlji, treba da podnese ostavku kada se protiv njega vode ovako ozbiljne optužbe – zbog toga što može da zloupotrebljava svoju poziciju upravo da iznosi svoju navodnu odbranu, neistine, podmetačne i slično“, rekao je Lazović.

Ocenio je da bi časno i pošteno bilo da ministar Selaković podnese ostavku, ili „makar oseti neku odgovornost“ da ne koristi Skupštinu za iznošenje svoje odbrane.

„Moguće da su to relevantne stvari, moguće je da će sud da ih uvaži, ali neka to radi u sudu, ako do toga dođe, s obzirom da je suština (izmena pravosudnih) zakona o kojima raspravljamo da se zaštite funkcioneri koji sprovode krivična dela“, ocenio je Lazović.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kazala je da je na jednoj od ranijih sednica usvojila upravo Lazovićevu primedbu da „šire tumači“ kontekst dnevnog reda.

„Sad sam preterala? Dobro. Kada vi pričate, onda može bilo šta, a kada ministar priča o kulturnom nasleđu, onda ne može ništa“.

Navela je da se upravo opozicija bunila što ministar Selaković na ranijim sednicama nije bio u Skupštini i da je smatrala da će opoziciji biti „drago“ što je došao i što govori.

„Pričao je o izuzetno relevantnim stvarima, o našem kulturnom nasleđu“, kazala je Brnabić.

Poslanik ZLF Bogdan Radovanović ocenio je da predsednica parlamenta nije smela da dozvoli ministru da u Skupštini iznosi „završnu reč“, već da to treba da bude ostavljeno za sud.

„Mi nismo dužni da ovde slušamo njegovu odbranu, odnosno ono za šta ne može da se odbrani, jer je čovek kriminalac koji je falsifikovao službenu ispravu i zloupotrebio službeni položaj“, naveo je Radovanović.

Brnabić je pitala Radovanovića da li je preuzeo pravdu u svoje ruke i da li je već presudio Selakoviću.

„Šta ste vi slušali i šta ste vi čuli – ja ne znam. Ja sam čula važne stvari o našem kulturnom nasleđu i nebrigu i nemar zaštitara. Mislim da svi mi, bez obzira na stranku kojoj pripadamo, treba da budemo informisani o tome kao narodni poslanici“, rekla je Brnabić.

I poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG) Vladimir Pajić ocenio je da je ministar Selaković izneo niz neistina i pitao ga zbog čega nije podneo krivične prijave zbog svih stvari o kojima je pričao.

„Vi ste tada bili ministar pravde, zašto se kao ministar pravde tada niste starali o povredama zakona. Problem je, što kad bi se podnele krivične prijave za taj period, to bi došlo do Maje Gojković koja je tad bila ministarka, do Vladana Vukosavljevića koji je vaš ministar, a onda bi se saznalo da su Ministarstvo i ljudi iz političkog vrha vršili pritisak na ljude u službi zaštite. Podnesite krivične prijave za sve ljude koje ste imenovali za ovih 12 godina, pa da vidimo ko je šta radio“, dodao je Pajić.

Odgovarajući poslaniku Pajiću, ministar je kazao da tužilaštvo može da pokrene predistražne i istražne radnje i bez krivične prijave, ako na bilo koji način dođe do saznanja o relevantnim dokazima.

Selaković je naveo i da tužilaštvo od februara prošle godine nije reagovalo po njegovoj krivičnoj prijavi, u kojoj se bivši direktor jedne ustanove kulture tereti za štetu budžetu Srbije od najmanje 48 miliona dinara.

„Zašto? Zato što njih ovo ne zanima, njih zanima isključivo političko delovanje. E protiv političkog procesa, a ja nisam optužen da sam uzeo jedan jedini dinar, nego je reč o čisto političkoj konstrukciji – e onda ću da se borim kao političar“, rekao je Selaković.

(Beta)

