Lazović (ZLF): SNS ima protokol po kome pred strancima različito blati studente

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović izjavio je danas da je vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) izradila „protokol“ prema kome se, kako je naveo, studenti „blate“ različito, u zavisnosti od onoga s kim se razgovara.

On je za N1 kazao da predstavnici vlasti „nemačkim zvaničnicima govore kako su studenti ekstremna desnica, zbog porasta ekstremne desnice u Nemačkoj“.

„Tako je ambasador (u SAD Dragan) Šutanovac na zvaničnom sastanku s poslanicima rekao da će u Vašingtonu govoriti da studente zapravo podržava Rusija“, naveo je Lazović.

On je ocenio da ono što studenti rade s Briselom i Strazburom odlično i da je to veliki korak koji izbija iz ruku argumente SNS „koji pred evropskim zvaničnicima govore da su studenti plaćeni od Rusije, a pred Rusima da je to obojena revolucija“.

„U tom protokolu SNS ima zanimljiva stvar – da se nemačkim zvaničnicima govori kako su studenti ekstremna desnica zbog porasta ekstremne desnice u Nemačkoj, a pred Kinezima, recimo, da je (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić pobedio obojenu revoluciju pa može da nastavi da sarađuje s njima“, izjavio je Lazović.

To, kako je naveo, na najbolji način demistifikuje šta je politika SNS – „da se svima govori ono šta žele da čuju, a da to nema puno veze sa istinom“.

O tome će, kako je kazao razgovarati sa predstavnicima EU i to najpre sa predstavnikom Evropskog saveta Antoniom Koštom koji sutra dolazi u Srbiju.

„Poslanici će se videti s njim… ne bih trošio vreme da ih obaveštavam šta se dešava u Srbiji, oni to dobro znaju. Mi smo zadovoljni malim promenama, ali očekujemo konkretne stvari“, rekao je Lazović.

(Beta)

