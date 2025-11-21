Lazović (ZLF): Srbiji je mesto u Evropi

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović je kazao danas u Ljubljani da je Srbiji mesto u Evropi, ali da sa aktulenim vlastima to neće biti moguće postići.

Iz ZLF je saopšteno da Lazović učestvuje na Drugom međunarodnom radničkom kongresu (Second international labour congress) gde je danas govorio u delu kongresa posvećenom izazovima proširenja EU na Zapadni Balkan.

Kopredsednik ZLF je naveo da je „u Srbiji danas s pravom glavni fokus na smeni autoritarne vlasti“ koja, kako je kazao, razara društvo.

„Moramo da vratimo u život osnovne principe demokratije i vladavine prava, ali je neophodno jasno pokazati za kakvu se Srbiju zalažemo dan posle smene režima“, rekao je.

Prema njegovim rečima, zato je povezivanje sa progresivnim snagama širom Evrope izuzetno važno.

„Želimo da izgradimo društvo evropskih vrednosti, jednakosti, solidarnosti, poštovanja radnih prava i stvaranja kvalitetnih radnih mesta, da bi se omogućilo da Srbija postane dobro mesto za život, umesto zemlje u kojoj vlada stalna i nesigurna borba za egzistenciju“, rekao je.

Srbiji je, kako je naveo Lazović, „mesto u Evropi, a sa ovom vlašću to neće biti moguće“.

Među govornicima Kongresa su potpredsednica vlade Španije Jolanda Diaz Perez, potpredsednik vlade Slovenije Luka Mesec, ministar za solidarnu budućnost Slovenije Simon Maljevac, predstavnica Evropske komisije Ruth Paserman, narodna poslanica hrvatske polt platforme i stranke „Možemo“ Sandra Benčić i predstavnici sindikata i civilnog društva.

Ključna pitanja na koja se fokusira kongres su odnos između jačanja evropskog socijalnog modela i novih geopolitičkih i ekonomskih izazova i budućnost vlasništva u privredi i njegova uloga u izgradnji inkluzivne i održive ekonomije.

Tu su i prilike i izazovi proširenja EU na Zapadni Balkan, posebno u vezi s radničkim pravima i migracijama.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com