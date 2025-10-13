Lazović (ZLF): Svedočimo promeni odnosa EU i OEBS-a prema vlasti, potreban pritisak javnosti za REM

Poslanik stranke Zeleno-levi front (ZLF) Radomir Lazović izjavio je danas da Evropska unija i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) menjaju odnos prema vlastima u Srbiji, ali da je neophodan i pritisak javnosti kako bi novi REM zaista bio nezavistan.

On je to kazao posle sastanka u Skupštini Srbije o nastavku procesa izbora novih članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Na vlast Srbije se „očigledno vrši pritisak“, rekao je Lazović za televiziju N1 uoči sutrašnje sednice skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje, koja je nadležna za REM.

Istakao je da mu je „drago što je tako i drago mi je da svedočimo promeni odnosa EU i tela kao što je OEBS prema ovoj vlasti. Očigledno je da oni ne žele da im dopuste da rade šta hoće. Da li će to biti dovoljno, ne znam, ali ovo jeste dobar korak“.

Ocenio je da je izbor novih članova Saveta REM-a veoma važan i pozvao građane da izvrše pritisak da se ne dopusti da se REM prepusti vlastima.

„Ja mogu da kažem da imam neki optimizam da bi moglo da dođe do nekih promena, ali ako ne bude pritiska javnosti, ne verujem da će se to desiti“, dodao je poslanik i kopredsednik ZLF navodeći da se vlastima ne sme dozvoliti da još pet godina upravljaju tim regulatornim telom.

Po njegovim rečima, već neko vreme traje „borba za ostvarivanje kontrole nad REM-om“ koji bi trebalo da bude nezavisno telo.

„Vlast pokušava da na te pozicije postavi ljude koji ne zaslužuju da budu na tom mestu, kako bi preko njih ostvarivali kontrolu – da REM ne bi radio, kao i do sada. OEBS se uključio i rekao da proces ne da nije čist – kako smo mi upozoravali, nego je on dosta problematičan“, rekao je Lazović.

Izneo je da su određene stvari usvojene na današnjem sastanku, uključujući i – nakon pritiska OEBS-a i EU -vraćanje pojedinih predlagača kandidata koje je vlast ranije izbacila.

„Mi možemo pretpostaviti da je to dobar korak i da će oni raditi u interesu javnosti i građana. Dobar korak jeste, ali mi zaista ne znamo da li će to rezultirati nečim što bi bio dobar trend. Ovde se pokušava da se jedna po jedna oblast ospore i da se ubace ljudi koji su poslušnici vlasti“, ocenio je Lazović.

Upitan da li je, pošto je prvi postupak za izbor novih članova REM-a propao, drugi postupak još u toku ili će biti i trećeg, Lazović je kazao da ne zna.

„U ovom trenutku se čini da ima više nezavisnih kandidata koji bi mogli da zauzmu te pozicije i da zaista rade u interesu javnosti. Koje će manipulacije vlast iskoristiti sada – ja zaista ne znam“, rekao je Lazović.

(Beta)

