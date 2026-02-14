Lazović (ZLF) u Valjevu: Šest meseci od najstrašnijeg nasilja na ulicama srpskih gradova

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović pružio je danas podršku građanima koji održavaju protest na šest meseci nakon "jednog od najstrašnijeg nasilja koje je viđeno na ulicama srpskih gradova".

On je uoči protesta u Valjevu, zajedno sa poslanikom ZLF Dobricom Veselinovićem, ocenio da će odgovarati svi koji su se tada ogrešili o zakon.

„Srbija ne može da napreduje ni korak dok se ne obračuna sa onima koji su vršili represiju nad građanima, zato što su nepodobni ovoj kriminalnoj hobotnici koja je okupirala našu državu“, izjavio je Lazović za Betu.

Dodao je da se danas represija vidi na ulicama, fakultetima i u institucijama, gde se nastavlja prema onima koji se usuđuju da kazu bilo šta kritički prema vlasti.

Protest u Valjevu organizovali su studenti i srednjoškolci, šest meseci nakon incidenata sa policijom u tom gradu, kada je snimljen video u kojem više od 10 uniformisanih osoba nemilosrdno udara demonstranta koji leži na zemlji i ne pruža nikakav otpor.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com