Lazović (ZLF): Vlast pokušava da progura štetne zakone u Skupštini dok su ljudi na ulicama

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović ocenio je danas da vlast pokušava u parlamentu da „progura svoje štetne zakone“ dok građani protestuju na ulicama, te dodao da će opozicija nastojati da osujeti nameru vlasti.

Lazović je za dnevni list Danas kazao da su zakoni koji su na skupštinskom dnevnom redu veoma važni za narod i budućnost zemlje te dodao da opozicija treba da učestvuje u raspravi.

„U trenutku kada svi tražimo vanredne izbore, posebno je važan Zakon o biračkom spisku. Žele da donesu ovaj zakon da bi EU rekla da su nešto uradili, ali nisu. Ovaj zakon neće doneti reviziju biračkog spiska. Takođe, na ovoj sednici pod izgovorom nacionalnog interesa, donošenjem leks specijalis zakona poklanjaju Generalštab strancima. Umesto da štite javni interes i kulturno nasleđe, oni ga daju za privatnu zaradu“, naveo je Lazović.

Sednica Sskupštine Srbije, na čijem će se dnevnom redu, između ostalog, naći izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, kao i „leks specijalis“ za zgradu Generalštaba u Beogradu, oštećenu u NATO bombardovanju 1999. godine, zakazana je za danas u 10 časova.

Prva od osam tačaka dnevnog reda je predlog izmena i dopuna Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji dolazi godinu i po dana od preporuka ODIHR-a i pregovora vlasti, nevladinih organizacija i opozicije, koja je u jednom trenutku napustila taj proces i najavila da neće podržati predložene izmene.

Druga tačka dnevnog reda biće predlog Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, odnosno „leks specijalisa“ za zgradu Generalštaba arhitekte Nikole Dobrića.

Stručnjaci i opozicija upozoravaju da se time priprema rušenje nekadašnjeg Generalštaba, zaštićenog kulturnog dobra, kako bi na tom mestu bio izgrađen hotelski kompleks Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, kao i da se sam Generalštab u Zakonu tretira kao ruševina – bez spomeničkih svojstava.

Predlagači zakona – grupa od 110 narodnih poslanika, sa druge strane tvrdi da predloženi „leks specijalis“ predviđa podizanje spomen obeležja „koje bi obezbedilo očuvanje kulturnog nasleđa“.

(Beta)

