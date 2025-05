Lazović (ZLF): Vlast ponovo pokušava da manipuliše procesom za izbor članova Saveta REM

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović ocenio je danas da vlast pokušava ponovo da „manipuliše“ procesom za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i da nekoliko kandidata ne ispunjava zakonske uslove da budu članovi tog tela.

Lazović je na konferenciji za novinare u Domu Narodne skupštine rekao da su se među predlagačima kandidata ponovo našle „fantomske organizacije“ koje nisu kompetentne da predlažu članove Saveta REM.“Miloš Garić, doskorašnji sekretar u Ministarstvu informisanja, sada je pomoćnik ministra (Borisa) Bratine. On nije nepristrasan, ovde je u pitanju sukob interesa, a i vlasnik je firme za proizvodnju i emitovanje televizijskog programa. To nije po zakonu. Garić je toga svestan i pokušao je to da sakrije“, kazao je Lazović.

Po njegovim rečima, Garić je dao izjavu da nema zakonskih smetnji za njegov izbor za člana saveta REM „iako je svestan da to nije tačno“.

Laović je kazao da je sporna i kandidatura Vladimira Đurića koji takođe ima firmu za proizvodnju kinematografskih dela.

Lazović tvrdi da je Đurić tokom trajanja konkursa promenio šifru delatnosti firme kako bi izbegao sukob interesa.

„Vidimo jasnu nameru da se kandidati upodobe i svesno sakriju sukob interesa koji je očigledan“, kazao je kopredsednik ZLF.

Kako je naveo, Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja predložili su kao kandidate Žarka Simovića i Stevicu Smederevca koji su zaposleni u REM.

„Ti ljudi po osnovu sukoba interesa ne mogu da budu kandidati. Oni treba da budu diskvalifikovani i mi ćemo to tražiti na sednici Odbora za kulturu i informisanje u petak“, rekao je Lazović.

(Beta)

