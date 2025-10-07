Lazović (ZLF): Vlast priprema da za pad nadstrešnice optuži neke druge sile

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović kazao je da pod vlašću Srpske napredne stranke (SNS) „nema šanse“ da bilo ko od odgovornih bude izveden pred lice pravde, zato što sada priprema „da za teroristički čin, sabotažu optuži neke druge sile“ za pad nadstrešnice u Novom Sadu.

Snimak opozicionog novosadskog odbornika Miše Bačulova pušten je u nedelju na televiziji Pink, u toku gostovanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića, da se Bačulov nalazio na Železničkoj stanici u tom gradu dana kada je pala nadstrešnica.

Lazović je dodao je da je neophodna bolja koordinacija društvenih i političkih aktera, povodom poziva studenata opoziciji da ne izađe na izbore.

„Mi pozivamo na koordinaciju delovanja u tri pravca, kako doći do izbora od kojih SNS beži, kako nastupiti i pobediti uprkos krađi, kako zaštititi ljude koji su na udaru režima“, kazao je Lazović na konferenciji za novinare u skupštini Srbije.

Ocenio je da se današnja sednica odvija u trenutku „velike društvene krize“.

„Dok se građani bore na ulicama, dok se bore za slobodu, dok se bore da odgovaraju oni koji su odgovorni za posledice korupcije, da se kriza razreši raspisivanjem izbora ovde u Narodnoj skupštini Srbije SNS gura štetne projekte i zakone koji će građane koštati puno“, naveo je on.

Kazao je da zakoni koji se predlažu u skupštini donose kako bi se nastavila pljačka građana i da se radi samo o interesu ljudi bliskih SNS-u.

„Moramo braniti javni interes, moramo argumentovano napadati zakone, ukazivati na njihovu štetnost, moramo građanima demaskirati bajku koju SNS predstavlja kada predstavlja ove zakone“, rekao je Lazović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com