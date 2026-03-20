Lazović (ZLF): Vučić žtvuje budućnost Srbije i članstvo u EU kako bi opstao na vlasti

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović ocenio je danas, povodom izjave evropske komesarke za proširenje Marte Kos da novac iz Plana rasta Evropske unije (EU) možda neće biti prebačen Srbiji jer je još uvek u toku procena da li ispunjava uslove, da se evropske integracije Srbije nalaze "verovatno na najnižem nivou do sada".

„(Predsednik Srbije Aleksandar) Vučić upravo pred našim očima žrtvuje budućnost Srbije i članstvo u EU kako bi opstao na vlasti. Činjenica da Marta Kos upućuje ovako oštre poruke i da se razmatra da li Srbija uopšte ispunjava uslove za finansijsku pomoć su jasna potvrda onoga što smo govorili sve vreme – da sa ovakvim režimom ne može biti nikakvih pozitivnih pomaka, pa tako ni u pravcu EU“, rekao je Lazović za list Danas.

Dodao je da ZLF traži i da će insistirati da se ta finansijska pomoć ne ukida, već da se prenameni i da bude upućena organizacijama civilnog društva i medijima „koji se godinama bore za demokratiju u Srbiji i upravo zbog toga su na udaru režima“.

„Švedska je nešto slično već uradila i prenamenila je sredstva upravo na ovaj način. U narednim danima imamo seriju sastanaka u Briselu, Parizu, Berlinu, Stokholmu i Oslu i razgovaraćemo sa predstavnicima EU i zemalja članica, gde ćemo upravo tražiti podršku za građane Srbije u borbi za slobodu, kao i osudu autoritarnog režima Aleksandra Vučića“, kazao je Lazović.

Ocenio je da bi bilo dobro da se vrhu srpske vlasti uvedu personalne sankcije, što možda jeste najteža mera, ali smatra da je zaslužena.

„Trebalo bi pokušati da u svemu ovome što Vučić radi dok se kocka sa našom budućnošću, građani ne trpe štetu, nego oni koji su odgovorni za ovakvo stanje“, naveo je Lazović

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com