Lazović (ZLF): Vučićeva odluka da se ne ide u Brisel šamar u lice građana Srbije

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović ocenio je da je odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da država ne bude zastupljena na Samitu EU o Zapadnom Balkanu u Briselu, „znak konačnog brodoloma Vučićeve politike privida evropskih integracija“.

Lazović je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije rekao da je takva Vučićeva odluka „šamar u lice građana Srbije“.

„Srbija ne sme biti talac impulsivnih odluka jednog čoveka koji sopstveni interes stavlja ispred interesa građana i države. To što Srbija danas nije u Briselu je važna poruka“, ocenio je kopredsednik ZLF.

Lazović je naveo da vlast Srpske napredne stranke doživljava pitanje otvaranja novih klastera u pregorovima s EU deklarativno a ne kao pitanje sprovođenja stvarnih reformi.

„Najveći protivnik evrointegracije je upravo Aleksandar Vučić jer ako bi se poštovali evropski standardi u pravosuđu, mnogi iz vladajuće većine bi se našli u zatvorima. Ako bi se u Srbiji poštovali evropski standardi po pitanju izbora, Vučić ne bi mogao da ih dobije“, ocenio je Lazović.

Pozvao je sve građane koji se zalažu za evropske standarde da se „na svim nivoima pridruže borbi da Srbiji vidi budućnost u Evropskoj uniji“.

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović ocenio je da je posle Vučićeve odluke da Srbija ne bude zastupljena na Samitu u Briselu, Vlada premijera Đura Macuta „izgubila svaki mogući legitimitet“.

Grbović je upitao premijera i ministre spoljnih poslova i evropskih integracija, Marka Đurića i Nemanju Starovića da li su bili konsultovani o odluci i kakav je bio njihov stav po tom pitanju.

Pozvao je na mobilizaciju i udruživanje svih proevropskih snaga u Srbiji, od političkih partija preko medija, organizacija civilnog društva do „istaknutih pojedinaca koji veruju da je članstvo Srbije u EU strateški interes zemlje“

„Neophodno je da udružimo snage kako ne bismo propustili možda i poslednju šansu da Srbija postane deo EU“, naveo je predsednik PSG.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da neće prisustvovati samitu EU o Zapadnom Balkanu koji je sazvao predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

„Prvi put u 13 ili 14 godina neću otići, niko neće biti u ime Srbije. Ja sam doneo takvu odluku, neću da Vlada trpi bilo kakve pritiske“, rekao je Vučić za RTS.

(Beta)

