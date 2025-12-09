Lazović (ZLF): Vučićeve najave o izborima pokušaj da se pritisak razvodni

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović ocenio je danas da je najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će vanredni parlamentarni izbori biti održani na proleće ili na jesen sledeće godine, „pokušaj da se pritisak razvodni“, i dodao da će ih Vučić odložiti za 2027. godinu.

„Stav ZLF-a je da bi vanredne parlamentarne izbore trebalo održati što pre. Srpska napredna stranka je izgubila i legitimitet i podršku građana i to je očigledno, ali baš zato će Vučić bežati od izbora i učiniti sve da se oni održe što kasnije“, kazao je Lazović za list „Danas“.

Naveo je da nije siguran da li je peticija za raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora koju su najavili studenti u blokadi za 28. decembar, najbolji način da se pritisak poveća.

„Nama peticije nisu strane, pokretali smo ih puno puta isto kao i druge političke partije, kada želimo da pokažemo podršku za neku temu ili okupimo građane oko nekog pitanja, ali u ovom slučaju podrška za održavanje izbora je jasna i nedvosmislena. Zato nisam siguran da li je peticija baš najbolji način da se pritisak poveća“, kazao je Lazović.Ostale fotografije uz tekst

(Beta)

