Lazović (ZLF): Zaključkom o izveštaju EU vlast hoće da ublaži stavove o stanju u Srbiji

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović ocenio je da će vlast donošenjem Zaključka o izveštaju Evropske komisije, koji je uvršten u dnevni red sednice parlamenta koja danas počinje, pokušati da ublaži stavove o „katastrofalnom“ stanju demokratije u Srbiji.

Dodao je da će u januaru 2026. godine doći do specijalne terenske misije Evropskog parlamenta u Srbiji.

„Izveštaj jasno govori ko je odgovoran za stanje u državi, dakle Srpska napredna stranka, za stagnaciju evrointegracija i veliku društveno-političku krizu. Kritikuje se stanje u oblastima vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa, slobodi medija“, kazao je Lazović za list „Danas“.

Na Četvrtoj sednici Drugog redovnog zasedanja Skupštine Srbije, koja će početi danas, na dnevnom redu će biti 19 tačaka, među kojima je Predlog kandidata za sudije Ustavnog suda, izmene Zakona o državnim službenicima koje je predložila Vlada kao i Izveštaj Evropske komisije u Srbiji.

(Beta)

