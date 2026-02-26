Lekar: Stanje ministra Dačića i dalje teško, ali u ovom momentu nema pogoršanja

Pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Spasoje Popević, lekar zadužen za lečenje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, izjavio je da je stanje ministra koji je hospitalizovan zbog upale oba plućna krila i dalje teško i ozbiljno, ali da u ovom momentu nema pogoršanja.

„Medicinski tim koji se bavi njegovim lečenjem ulaže ogromne napore. Borimo se, pre svega, da dođe do poboljšanja. Ono što sada mogu da vam kažem, u ovom momentu nema pogoršanja, ali je suviše rano da pričamo o bilo čemu dalje“, rekao je Popević novinarima ispred Kliničkog centra.

Dodao je da se lečenje nastavlja „po svim postulatima savremene intenzivne medicine“, kao i da će javnost blagovremeno obaveštavati o stanju ministra.

Dačić, koji je i predsednik Socijalističke partije Srbije, juče je u teškom stanju primljen na Kliniku za pulmologiju Kliničkog centra Srbije i stavljen na respirator zbog upale oba plućna krila.

Popević je kasno sinoć izjavio da se lekari bore za Dačićev život i da su naredna 72 sata ključna.

(Beta)

