Lekari bez granica obustavljaju rad u bolnici u Gazi zbog prisustva naoružanih ljudi

Međunarodna nevladina organizacija Lekari bez granica (MSF) je danas objavila da obustavlja deo rada u jednoj od najvećih bolnica koje uspevaju da rade u Pojasu Gaze jer su pacijenti i osoblje prijavili da su u bolnici videli naoružane, maskirane ljude.

Bolnica Naser, u Kan Junisu, jedna je od retkih preostalih, lečila je stotine pacijenata i ratnih ranjenika, a na osnovu prošlogodišnjeg sporazuma o prekidu vatre bila je i centar za zbrinjavanje Palestinaca koje je Izrael oslobodio iz zatvora u zamenu za Izraelce, taoce palestinskog Hamasa.

Lekari bez granica su naveli da su sve njihove medicinske operacije u bolnici Naser koje nisu hitne, obustavljene zbog „ugrožavanja bezbednosti timova i pacijenata“.

Timovi Lekara bez granica su prijavili i zastrašivanje, proizvoljno hapšenje pacijenata, navodi se u saopštenju.

Tokom rata Izrael je u više navrata napadao bolnice, uključujući i bolnicu Naser, optužujući Hamas da deluje u njima ili oko njih.

Pripadnici obezbeđenja Hamasa su takođe često viđeni unutar bolnica, blokirajući pristup nekim delovima objekata.

Iako Hamas ostaje dominantna sila u oblastima koje nisu pod izraelskom kontrolom, uključujući bolnicu Naser, druge oružane grupe su se proširile Gazom tokom rata, uključujući one koje izraelska vojska podržava u delu Pojasa Gaze pod kontrolom Izraela.

Osoblje bolnice Naser navelo je da je poslednjih meseci bilo napada maskiranih naoružanih ljudi i aktivista, uprkos prisustvu policije.

Lekari bez granica navode da nisu u mogućnosti da navedu sa kim su naoružani ljudi povezani dodajući da su izrazili zabrinutost „nadležnim“ vlastima naglašavajući da bolnice treba da ostanu neutralan, civilni prostor.

Naveli su da su njihovu zabrinutost takođe pojačali prethodni i namerni izraelski napadi na zdravstvene ustanove tokom rata.

I neki Izraelci, taoci koji su kasnije pušteni iz Gaze, rekli su da su tokom zatočeništva proveli vreme u toj bolnici.

Ministarstvo unutrašnjih poslova kojim upravlja Hamas, a koje nadgleda policijske snage u Gazi, saopštilo je danas da će policija biti raspoređena da obezbedi bolnice i oslobodi ih prisustva naoružanih ljudi.

Rečeno je da će preduzeti pravne mere protiv prekršilaca i da je u procesu sprovođenja strožih mera kako bi se osigurala bezbednost pacijenata.

Iako međunarodno pravo daje bolnicama posebnu zaštitu tokom rata, one mogu da je izgube ako ih borci koriste za skrivanje ili skladištenje oružja, po Međunarodnom komitetu Crvenog krsta.

Grupe za pomoć i organizacije za ljudska prava kažu da je Izrael desetkovao zdravstveni sistem Gaze, primoravajući većinu bolnica da se zatvori.

Tokom rata, izraelske snage su upale u mnoge bolnice i pritvorili stotine zaposlenih.

(Beta)

