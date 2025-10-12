Lekorni imenovao još jednu vladu Francuske

Sebastjen Lekorni koji je prošle nedelje podneo ostavku na mesto premijera Francuske nekoliko sati pošto je objavio sastav tada nove vlade i postao premijer sa najkraćim mandatom, a ponovo je imenovan u petak, danas je sastavio još jedan kabinet i rekao da će obezbediti budžet pre kraja ove godine.

Formiranje nove Vlade potvrdila je Jelisejsla palata, a u njoj je nekoliko ministara iz prethodnih sastava, kao i nestranačkih ličnosti.

Nije poznato koliko će novi sastav Vlade trajati, imajući u vidu da je prethodni pao nakon manje od mesec dana rada, a predsednik Emanuel Makron čiji je Lekorni blizak savetnik, nema većinu u duboko podeljenom Parlamentu.

Na novom položajima je ministarka odbrane Katrin Votren, koja je ranije vodila Ministarstvo rada, a ona bi trebalo da nadgleda francusku vojnu podršku Ukrajini i rešava pretnje Rusije.

Novi ministar unutrašnjih poslova biće Loran Nunje, a za novog ministra finansija je izabran Rolan Leskir koji će biti na ključnoj funkciji nove Vlade jer Francuska pokušava da izradi budžet koji treba da reši problem rastućeg državnog duga i siromaštva.

Ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro je zadržao resor i s Makronom sutra putuje u Egipat, na međunarodnu ceremoniju proglašenja prekida vatre u Pojasu Gaze.

(Beta)

