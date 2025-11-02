Lete pirotehnika i flaše s vodom ispred Skupštine Srbije, policija razdvaja dve grupe građana

Ljudi iz pravca šatorskog naselja na platou Skupštine Srbije su se zaleteli ka kordonu policije i počeli da bacaju pirotehnička sredstva i flaše s vodom ka građanima koji podržavaju Dijanu Hrku koja nedaleko štrahkuje glađu zbog pogibije svog sina i još 15 ljudi pri padu nastrešnice ulaza Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine.

Policija je reagovala tako što je samo formirala kordon ka njima.

Potom su bačene i „topovski udari“, petarde i dimne bombe.

U blizinu Skupštine je stigla i Žandarmerija i interventna policijska brigada koja je okrenuta ka grupi građana koji stoje uz Hrku.

Građani večeras kod Predsednitšva Srbije ulaze u ograđeni prostror, šatorsko naselje pristalica vlasti – „Ćacilend“, da izraze podršku vlasti.

Policijski kordon, raspoređen pored ograde šatorskog naselja prema Trgu Nikole Pašića, propustio je oko 17.30 veliku grupu ljudi koja se pridružila okupljenima ispred šatora na platou pred Skupštinom, a nekoliko desetina ljudi stiglo je do šatora i iz pravca Skupštine grada, pored Pionirskog parka.

Od podneva je nekoliko stotina građana bilo kod Doma Narodne Skupštine, na mestu gde je Dijana Hrka u 11.52 časova počela štrajk glađu.

Ona je kazala reporteru agencije Beta da očekuje dolazak još ljudi i da će „oni tu ostati“.

Građani stoje kraj metalne ograde koja deli „Ćacilend“ i zgradu Skupštine od Bulevara kralja Aleksandra, jer Hrku policija nije pustila da dođe do stepenica Skupštine, gde je nameravala da štrajkuje.

Građani se nalaze na ulici u Takovskoj, pa je saobraćaj obustavljen.

Kraj ograde je red policajaca, a iza zgrade su parkirana vozila sa Žandarmerijom.

