Letonija izglasala izlazak iz ugovora o prevenciji nasilja nad ženama

Letonski parlament izglasao je sinoć povlačenje te baltičke zemlje iz Istanbulske konvencije o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Letonski poslanici ratifikovali su u novembru 2024. godine Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, takozvanu Istanbulsku konvecniju, koja zahteva od potpisnika izradu zakona i politika namenjenih okončanju nasilje prema ženama i porodično nasilje.

Poslanici letonskog parlmanta, izglasali su povlačenje iz Konvencije sa velikom većinom od 56 glasova, prema 32 protiv i dva uzdržana.

Za izlazak iz konvencije glasale su opozicione desničarske partije kao i predstavnici Unije zelenih i seljaka, članice vladajuće koalicije koju predvodi premijerka desnog centra Evika Silina, dok su drugi članovi koalicije bili za ostanak u konvenciji.

To će, ako odluku odobri predsednik republike, značiti da će Letnija biti prva zemlja članica EU koja je napustila konvenciju, upozorila je ove nedelje Sara-Sofia Siren, specijalna predstravnica OEBS-a za pitanje roda, koja je pozvala Rigu da „poštuje svoje međunarodne obaveze“.

Letonska desnica je nedavno predložila i izmenu zakona o aborutusu kojim se predviđaju ograničenja u vantelesnoj oplodnji u toj zemlji.

(Beta)

