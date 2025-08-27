Letovi za deportaciju iz SAD dostigli rekordan broj, avio-prevoznici pokušavaju da sakriju avione

Zagovornici prava migranata u SAD se redovno okupljaju ispred Međunarodnog aerodroma King Kaunti u Sijetlu da bi svedočili letovima za deportaciju i širili vest o tome kuda oni idu i koliko je u tim avionima ljudi koji su pritom vezani.

Donedavno su mogli da prate letove koristeći javno dostupne veb stranice, ali kažu da avio-kompanije sada koriste lažne oznake za letove za deportaciju i blokiraju registracione brojeve aviona na veb-stranicama za praćenje letova, dok broj letova za deportaciju dostiže rekordan nivo pod predsednikom Donaldom Trampom. Promene su ih primorale da nađu druge načine za praćenje letova, uključujući razmenu informacija sa drugim grupama i korišćenje drugih podataka o avionima.

Njihov rad pomaže ljudima da nađu rođake i prijatelje koji su deportovani o čemu nema informacija američke imigracione i carinske službe koja retko otkriva letove. I novinske organizacije su koristile takvo praćenje letova u izveštavanju.

Tom Kartrajt, penzionisani finansijski službenik J.P. Morgan-a koji je postao zagovornik imigracije, pratio je 1.214 letova povezanih sa deportacijom u julu – najveći nivo otkako je počeo da prati u januaru 2020. Oko 80% letova obavljaju tri avio-kompanije: GlobalX, Eastern Air Express i Avelo Airlines. Oni prevoze imigrante do drugih aerodroma radi prebacivanja na prekomorske letove ili ih prebacuju preko granice, uglavnom u zemlje Centralne Amerike i Meksiko.

Kartrajt je pratio 5.962 leta od početka Trampovog drugog mandata, do jula, što je povećanje od 41% u odnosu na 1.721 let u istom periodu 2024. godine. Ove brojke uključuju informacije sa glavnih aerodroma za deportaciju, ali ne i sa manjih poput Međunarodnog aerodroma King Kaunti, poznatog i kao Boing Fild. Kartrajtove brojke uključuju 68 vojnih letova za deportaciju od januara – 18 samo u julu. Većina je otišla u zaliv Gvantanamo na Kubi.

Posao je postao toliko zahtevan pa su Kartrajt (71) i njegova grupa, „Svedok na granici“, ovog meseca predali posao organizaciji „Hjuman rajts ferst“, koja je svoj projekat nazvala „ICE Flight Monitor“.

„Njegov rad donosi suštinsku transparentnost akcijama vlade SAD koje utiču na hiljade života i predstavlja snažan primer odgovornosti koju pokreću građani u odbrani ljudskih prava i demokratije“, rekao je Uzrz Zeja, glavni izvršni direktor organizacije „Hjuman rajts ferst“.

Avio-kompanije nisu odgovorile na višestruke zahteve za komentar. ICE je deo Ministarstva za unutrašnju bezbednost, koje nije potvrdilo nikakve preduzete bezbednosne mere.

„La Resistensija“, neprofitna grupa iz oblasti Sijetla za prava imigranata, pratila je 59 letova na aerodromu „Boing Fild“ i pet na aerodromu Jakima u 2025. godini, premašivši ukupno 42 iz 2024. godine.

Nisu svi letovi za deportaciju. Mnogi se upućuju ka ili iz imigracionih pritvorskih centara ili ka aerodromima blizu granice. „La Resistensija“ je izbrojala 1.023 imigranta dovedena u pritvorski centar ICE u Takomi, država Vašington, a 2.279 je otišlo avionom, često u države na granici SAD i Meksika.

„ICE čini sve što je u njenoj moći da što više otežava razlikovanje vladinih aktivnosti svojih izvođača radova od drugih komercijalnih poduhvata“, rekla je organizatorka Gvadalupe Gonzalez za Asošijejted pres.

Federalna uprava za vazduhoplovstvo dozvoljava prevoznicima da blokiraju podatke poput registracionih brojeva aviona sa javnih veb stranica za praćenje letova u okviru programa za ograničavanje prikaza podataka o avionima, ili LADD, rekao je Ijan Pečenik, portparol FlightRadar24.

Avioni sa blokiranim registarskim brojevima više se ne pojavljuju na veb stranicama poput FlightRadar24 ili FlightAware. Stranica za praćenje ih identifikuje kao „N/A“ (N/D – Nije dostupno) dok lete i kada su na pisti. Odredišta i vremena dolaska nisu navedeni.

Slične stvari su se dešavale sa oznakama letova, rekla je Gonzalez.

Međunarodni aerodrom King Kaunti je jedno od retkih mesta u SAD gde se putnici mogu videti kako izlaze i ulaze u avione, a volonteri ih izdalka prebrojavaju.

Uz to dostupne nadzorne kamere okružne vlasti snimaju imigrante koji dolaze autobusima, kako ih pretražuju i uvode uz stepenice do aviona što se prenosi i na vebsajtu.

Pritvorenici moraju da se kreću stepenicama aviona vezanih članakam nogu i ruku, a te lisice su povezane s lancem oko struka, tako da ne mogu da podižu ruke, drže se za ogradu ili prave velike korake, rekao je aktivista Sten Šikuma za AP.

(Beta)

