Li Ćijang: Kina će nastaviti da svetu otvara svoje mega-tržište

Kina će nastaviti da otvara svoje mega-tržište svetu, deleći razvojne mogućnosti sa drugim zemljama i unapređujući dijalog i komunikaciju kako bi se pravilno rešili ekonomski i trgovinski sporovi i postigli obostrano korisni rezultati, rekao je kineski premijer, Li Ćijang u Pekingu, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Li je dao ove napomene juče tokom odvojenih sastanaka sa predsednikom Svetske banke Adžajem Bangom, direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalinom Georgijevom i generalnom sekretarkom Konferencije UN-a o trgovini i razvoju (UNCTAD) Rebekom Grinspan, koji borave u Kini kako bi prisustvovali dijalogu „1+10“.

Kineski premijer je dodao da su globalni trgovinski i investicioni trendovi oslabili poslednjih godina zbog intenziviranih geopolitičkih previranja i sve većih međunarodnih ekonomskih i trgovinskih ograničenja, dok su rizici od fragmentacije u industrijskim i lancima snabdevanja porasli, što usporava globalni ekonomski rast.

“U tom kontekstu, kineska ekonomija je ostala stabilna, konstantno doprinoseći sigurnosti i stabilnosti svetskoj ekonomiji, u okviru svojih mogućnosti”, naveo je Li. Dodao je da se tokom perioda 15. petogodišnjeg plana, očekuje da će kienska ekonomija nastaviti da se poboljšava.

Li je poručio da će Kina insistirati na povećanju domaće tražnje, jačanju unutrašnjeg zamaha, pouzdanosti domaćeg ekonomskog ciklusa i promociji zdrave interakcije potrošnje, investicija, ponude i potražnje.

Napomenuo je da će Kina težiti inteligentnom, zelenom, integrisanom razvoju kako bi unapredila izgradnju modernog industrijskog sistema, ojačala industrijsku saradnju sa više zemalja i kontinuirano poboljšavala kvalitet i efikasnost globalnih industrijskih i lanaca snabdevanja.

Banga, Georgijeva i Grinspan su kazali da je Kina postigla izuzetan razvoj poslednjih godina i odigrala značajnu ulogu u promociji globalnog ekonomskog rasta, te da se očekuje da će 15. petogodišnji plan Kine pružiti dragocenu sigurnost i snažan zamah svetskoj ekonomiji.

Dodali su da sve strane veoma cene dugogodišnju podršku Kine razvoju na Globalnom Jugu, izražavajući spremnost da ojačaju komunikaciju o politikama sa Kinom i da prodube saradnju u oblasti veštačke inteligencije, zelenog razvoja, trgovine i investicija.

Takođe su istakli spremnost da podrže multilateralizam, zaštite autoritet multilateralnih institucija poput Ujedinjenih nacija, reformišu i unaprede sistem globalnog upravljanja i ujedine se u promociji olakšavanja trgovine, investicija i otvorenog, inkluzivnog razvoja.

(Beta)

