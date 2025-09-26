Li Ćijang: Kina i SAD moraju da pronađu pravi način da se slažu u novoj eri

Kineski premijer Li Ćijang rekao je da Kina i Sjedinjene Američke Države, gledajući u budućnost, moraju da pronađu pravi način da se slažu u novoj eri, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Li je to poručio u četvrtak, tokom sastanka sa prijateljskim organizacijama u Sjedinjenim Državama, uključujući predstavnike Američko-kineskog poslovnog saveta, Nacionalnog komiteta za odnose SAD-a i Kine, Američke privredne komore i Saveta za spoljne odnose, kao i naučnike i poslovne lidere, na marginama opšte debate 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

“Odnosi Kine i SAD su najvažniji bilateralni odnosi na svetu”, rekao je Li, te dodao da dve zemlje mogu i treba da budu partneri i prijatelji.

On je rekao da je prijateljska razmena između Kine i Sjedinjenih Država bila glavna tema i opšti trend i citirao reči kineskog predsednika Si Đinpinga da je „široki Tihi okean dovoljno prostran da obuhvati i Kinu i Sjedinjene Države, kao i druge zemlje“.

„Kao dve glavne zemlje sveta, Kina i Sjedinjene Države trebalo bi da se poštuju, koegzistiraju u miru, teže obostrano korisnoj saradnji i postižu zajednički prosperitet kroz obostrani uspeh. Ekonomski i trgovinski odnosi su važna komponenta bilateralnih veza”, zaključio je Li.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com