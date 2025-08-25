Libijska obalska straža izvela oružani napad na humanitarni brod koji je spasavao migrante

Jedna humanitarna organizacija je danas saopštila da je obalska straža Libije otvorila vatru na njen brod dok je tragala za migrantskim čamcem koji je na Sredozmenom moru zapao u nevolju.

Neprofitna organizacija SOS Mediterane saopštila je da se napad dogodio juče, na oko 40 nautičkih milja severno od libijske obale. Objavila je detalje i slike incidenta.

Nije bilo žrtava, iako je grupa saopštila da je njen brod pretrpeo znatnu štetu.

SOS Mediterane u najmu drži brod „Oušn viking“ (Ocean Viking) pod norveškom zastavom u partnerstvu sa Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.

Napad deluje kao jedan od najnasilnijih, a u njemu su učestvovali evropski spasilački brod i libijska obalska straža, koja prima obuku, dobija opremu i finansira se od Evropske unije.

Portparol libijske obalske straže nije odgovorio na zahtev za komentar.

Patrolni čamac korišćen u napadu poklon je Italije libijskoj obalskoj straži iz 2023. godine u sklopu programa podrške Evropske unije za upravljanje granicama, saopštila je SOS Mediterane.

Pre nego što je napadnut, brod „Oušn Viking“ je spasao 87 ljudi iz dva čamca sa migrantima, uključujući mnoge koji potiču iz ratom razorenog Sudana.

Dok su tragali za trećim čamcem sa migrantima, „Oušn Vikingu“ se približio libijski patrolni brod u međunarodnim vodama, rekao je za Asošijejted pres Anđelo Selim, koordinator za potrage i spasavanja na brodu.

Kada su bili veoma blizu, rekao je on, počeo je oružani napad koji je trajao od 15 do 20 minuta.

„U početku nisam razumeo šta stvara pucnje, ali kada su prvi prozori eksplodirali kraj moje glavi, svi smo polegali na pod“, prisetio se Selim i dodao da su neki od pucnjeva zvučali kao da potiču iz automatskog oružja.

Selim je rekao da je naložio migrantima i neesencijalnim članovima posade da se zaključaju u bezbednosnoj sobi, a on i kapetan su ostali na mostu.

Na kraju, rekao je, pucnjava je prestala, ali su se pretnje nastavile.

Selim kaže da je libijska obalska straža upozorila „Oušn Viking“ na arapskom preko radija: „Ako ne napustite ovo područje, doći ćemo i sve ćemo vas pobiti“.

Na video snimku i fotografijama incidenta koje je objavio SOS Mediterane, vide se dva muškarca kako usmeravaju oružje ka čamcu i čuje se nekoliko pucnjeva.

Vide se i razbijeni prozori i oštećena oprema.

„Ovaj incident nije tek skandalozan i neprihvatljiv čin“, saopštio je SOS Mediterane. „Ovo je daleko od izolovanog slučaja: libijska obalska straža ima dugu istoriju nesmotrenog ponašanja koje ugrožava ljude na moru, flagrantno krši ljudska prava i pokazuje potpuno nepoštovanje međunarodnog pomorskog prava“.

SOS Mediterane je saopštio da je uputio poziv za pomoć nakon što je na njega pucano i zatražio zaštitu od obližnjeg italijanskog ratnog broda, ali da nije dobio nikakav odgovor.

Fronteks, agencija Evropske unije za zaštitu granica koja često uočava čamce u nevolji i deli koordinate sa nadležnim pomorskim vlastima, nazvala je incident „duboko zabrinjavajućim“ i pozvala „nadležne da brzo i temeljno istraže dešavanja“.

„Fronteks ostaje potpuno posvećen spasavanju života na moru i u svakom trenutku deluje u skladu sa međunarodnim pomorskim pravom. Nijedan spasilac nikada ne bi trebalo da bude doveden u opasnost dok spasava živote“, dodaje se u saopštenju.

Brod „Okean Viking“ je danas bio na putu ka Italiji sa 87 migranata koje je spasao pre napada.

Zakupac broda nema vesti o migrantima za kojima su tragali kad su se našli pod oružanom vatrom.

Portparol italijanskog ministarstva unutrašnjih poslova odbio je da komentariše incident, dok italijanska obalska straža nije odgovorila na zahtev za komentar.

„Zahtevamo potpunu istragu događaja od juče popodne i da se odgovorni za ove napade opasne po život izvedu pred lice pravde“, rekao je Soazik Dipuj, direktor operacija u SOS Mediterane.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com