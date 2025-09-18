Lider Evropskih demokrata: Prekid represije, reforme i posredovanje put ka izlasku iz krize u Srbiji

Srbija može da izađe iz krize jedino kroz istinsko resetovanje poverenja između građana i institucija, a to znači tri stvari – momentani prekid represije, konkretne demokratske reforme i obnovljeno i kredibilno međunarodno angažovanje, izjavio je generalni sekretar Evropske demokratske partije Sandro Goci (Gozi).

U intervjuu agenciji Beta, Goci je rekao da momentani prekid represije znači oslobađanje proizvoljno pritvorenih, transparentnu istragu policijskog nasilja i garantovanje prava na mirne proteste, budući da je prvi korak ka dijalogu „osiguravanje da ljudi ne budu kažnjeni zbog iznošenja mišljenja“.

Kad je reč o reformama, Goci je kazao da Srbija mora u potpunosti da sprovede preporuke Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), da garantuje slobodu medija i da stvori fer izborne uslove.

„Ti koraci su neophodni pre bilo kakvih budućih izbora kako bi se obnovila vera građana da njihov glas zaista vredi. Međunarodno posredovanje i dalje može pomoći, ali mora biti drugačije nego 2021. godine“, naveo je Goci, lider centrističke proevropske stranke, čiji poslanici u Evropskom parlamentu (EP) pripadaju liberalnoj grupi Obnovimo Evropu.

Goci, koji će danas u Beogradu učestvovati na panel diskusiji „Evropski čas Srbije – Izgubljeno vreme ili nova šansa?“, u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji, kazao je da su pregovori vlasti i opozicije u Srbiji uz posredovanje Evropskog parlamenta 2021. propali jer nije bilo obavezivanja, vremenskih rokova ni posledica u slučaju nepoštovanja dogovorenog.

„Ovog puta, medijacija mora biti povezana sa putem Srbije ka EU: jasni kriterijumi, javno izveštavanje i obustava sredstava ili pregovora o pristupanju ako oni ne budu ispunjeni. Medijacija mora da bude strukturiran proces koji osnažuje demokratske snage Srbije i poziva vladu na odgovornost. Jedino tada Srbija može da pretvori ovaj krizni trenutak u pravu evropsku priliku“, naveo je Goci.

Goci je rekao i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ako zaista želi da smiri situaciju u zemlji, da zaustavi proteste i približi se Evropskoj uniji (EU), ima jedan način da to dokaže: treba da sa opozicijom sklopi pakt o nacionalnom jedinstvu.

Naveo je da to uključuje čišćenje biračkih spiskova, transparentne izborne procedure, nezavisno sudstvo, policijsko nadziranje izbora radi sprečavanja kupovine glasova, i pre svega – nezavisnost medija, „jer državna televizija danas gotovo nikada ne daje opozicionim snagama fer vidljivost, a kada to čini, to je samo negativno“.

„Pitanje nije da li Srbija može da se pridruži EU, već da li je Vučić spreman na reforme i kompromise koji bi pristupanje Uniji učinili stvarnim. Da li želi da ga pamte kao lidera koji je približio Srbiju Evropi ili kao čoveka koji je blokirao njenu evropsku budućnost? Sada je trenutak da to dokaže“, kazao je Goci.

On je rekao da je duboko zabrinut zbog situacije u Srbiji, za koju je kazao da se suočava sa najozbiljnijom političkom krizom u više godina: „protesti predvođeni studentima proširili su se širom zemlje, a odgovor vlasti je represija umesto dijaloga“.

„Mirni demonstranti su se suočili sa proizvoljnim hapšenjima i policijskim nasiljem, uključujući upotrebu zvučnog topa – te prakse su nespojive sa evropskim vrednostima. To nije stabilnost, već demokratsko nazadovanje koje gura Srbiju dalje od Evrope. Hrabrost studenata daje nadu, ali vlada mora hitno da izabere reforme umesto represije“, kazao je.

Naveo je da postoje i jasni dokazi da je sloboda medija u Srbiji „pod sistemskom pretnjom“, i dodao da se novinari nezavisnih medija „ne suočavaju samo sa kampanjama blaćenja, već i sa pravnim pretnjama, klevetom, čak i pretnjama smrću“.

„To nije slučajno – to je napad na stubove demokratije. Srpsko medijsko okruženje je pod ozbiljnim političkim pritiskom. Kada najviši zvaničnici označavaju nezavisne medije kao ‘teroriste’ ili ‘okupacione platforme’, oni ne samo da vređaju novinare, već namerno podrivaju temelje demokratije“, ukazao je Goci.

Naveo je da je reč o kampanji sa ciljem ućutkivanja neistomišljenika i dodao da „zarobljavanju medija i zastrašivanju novinara nema mesta u evropskoj zemlji koja je kandidat za članstvo u Uniji“.

„Sloboda medija je kamen-temeljac demokratije i ukoliko je Srbija ne zaštiti, njen put ka EU će ostati blokiran“, rekao je Goci.

On je kazao i da mu Srbija danas ne izgleda kao zemlja koja je kandidat za članstvo u EU, navodeći da u zemlji koja teži da se pridruži Uniji „nema mesta za prekomernu silu, kolektivno kažnjavanje i zastrašivanje“.

„Videli smo policiju u opremi za razbijanje demonstracija, parapoliciju, čak i provokatore, kako intervenišu da bi rasterali masu. U izveštajima se dokumentuju suzavac, batine, masovna pritvaranja i druge taktike zlostavljanja. Postoji verodostojan snimak koji prikazuje oko 20 mladih ljudi vezanih lisicama i primoranih da kleče uz zid sale pod nadzorom policajaca. To je javno ponižavanje sa ciljem da se neistomišljenici ućutkaju u korenu. Takvo ponašanje je duboko u suprotnosti sa principima EU. Ono narušava poverenje, obeshrabruje demokratsko učešće i potkopava tvrdnje Srbije da želi da se pridruži evropskoj zajednici“, dodao je Goci.

Generalni sekretar Evropskih demokrata je rekao da Srbija, ako želi da bude viđena kao ozbiljan kandidat za članstvo u EU, mora da prizna te poteze i da procesuira odgovorne.

Na pitanje zašto za sada izostaje oštrija reakcija Evropske komisije na dešavanja u Srbiji, Goci je rekao da Komisija mora da poštuje svoju institucionalnu misiju i da stoga teži da postupa oprezno.

Naveo je da se evropska komesarka za proširenje Marta Kos direktno osvrnula na situaciju i ukazala da Komisija očekuje od Srbije da stvori podsticajno okruženje za civilno društvo, da nezavisni glasovi moraju da se čuju i da budu zaštićeni, da zastrašivanja i pritisak na civilno društvo nisu način na koji funkcionišu društva u Uniji i da se ne smeju tolerisati.

„Ali iskreno, evropski odgovor je često zaostajao za stvarnošću na terenu. Zato mi, Evropske demokrate, zajedno sa našim partnerima iz grupe Obnovimo Evropu, snažno insistiramo u EP za jasnije uslovljavanje kandidata i za konkretne posledice kada se pređu crvene linije“, rekao je Goci.

Upitan da li Evropska narodna partija (EPP) menja odnos prema Vučićevoj Srpskoj naprednoj stranci (SNS), koja je od 2016. njena pridružena članica, Goci je kazao da „posle mnogo dugih meseci, pritisak proevropskih snaga počinje da deluje“.

„Predsednik EPP Manfred Veber potvrdio je da je članstvo SNS pod lupom i da je pokrenut proces preispitivanja njenog statusa. To je direktan rezultat rastućeg pritiska proevropskih snaga. Pravo pitanje sada je da li će Veber ispuniti ono što je rekao ili će ponoviti istu grešku koju je napravio sa (Viktorom) Orbanom – čekajući godinama i dozvoljavajući jednu eroziju vladavine prava za drugom. Vebera i celu Evropsku narodnu partiju čeka pravi test kredibiliteta. Nastavićemo da insistiramo na tome da evropske partijske porodice podržavaju evropske vrednosti – članstvo mora nešto da znači“, dodao je Goci.

(Beta)

