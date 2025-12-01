Lider HDZ BiH: Unitarna BiH neće i ne može zaživeti

Lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (HDZ BiH) Dragan Čović izjavio je danas da unitarna BiH neće i ne može zaživeti.

„Građanstvo ili unitarna BiH ne može i neće zaživeti. Mi činimo sve da se to ne desi. Ako to nekome smeta, i ukoliko je to lanac koji sprečava napredovanje BiH, imaću još jaču stegu kada je reč o tom pitanju, čvrsto verujući da BiH može postojati samo kao zemlja tri ravnopravna konstitutivna naroda u kojoj se njihova prava zaista i poštuju“, rekao je Čović za banjalučki „Glas Srpske“.

Prema njegovim rečima, „nemoguće je veru, kulturu, jezik i baštinu, koju narodi u BiH imaju stotinama godina, transformisati u nešto drugo“.

„Siguran sam da najveći broj predstavnika jednog, drugog i trećeg konstitutivnog naroda živi i želi da se zove onako kako se zvao i kroz istoriju“, rekao je Čović.

Ocenio je da će BiH u svakom drugom slučaju imati problem, dodavši da HDZ BiH, kao legitimni predstavnik hrvatskog naroda, ulaže sve napore da načini potrebne iskorake prema razvoju i dugoročnoj stabilizaciji, kao i „usidravanju“ BiH u porodicu Evropske unije.

Govoreći o trećem, hrvatskom entitetu u BiH, Čović je rekao da bi ga „napravio kad bi mogao“, ali to nije učinjeno, jer je za to potrebna promena Ustava BiH, za šta u državnom parlamentu treba podrška dve trećine poslanika iz sva tri konstitutivna naroda.

Lider HDZ BIH dalje je ocenio da je u BiH na sceni protektorat ili, eventualno, poluprotektorat.

„Ovo govorim u kontekstu činjenice da su upravo visoki predstavnici, koristeći bonska ovlašćenja od 1997. godine do danas napravili više od 900 odluka koje su uticale na ustave, zakonodavstvo, pa i smenu demokratski izabranih zvaničnika. Takvo nešto je problematično“, naveo je Čović.

Dodao je da je „teško očekivati da će međunarodna zajednica odgovoriti na potrebe s kojima je BiH suočena“.

„Osnova svega je činjenica da je konstitutivnost ustavno obavezujuća i natkrovljujuća kategorija. Ustav BiH počiva isključivo na konstitutivnosti naroda, kao što je i potvrđeno odlukom Ustavnog suda BiH“, rekao je Čović.

Govoreći o evropskom putu BiH, on je ocenio da je ta država nekada bila prva u regionu na tom putu, a da je danas na začelju.

„Danas se uveliko razgovara sa Albanijom, Crnom Gorom… i doći će svi drugi na red pre BiH, što nam dovoljno govori da moramo sesti kao predstavnici tri konstitutivna naroda, što je bila i nedavna poruka i SAD i njenih ključnih ljudi, da sami postignemo dogovore koji su danas potrebni Bosni i Hercegovini“, zaključio je on.

On je izrazio uverenje da će na opštim izborima 2026. godine Hrvati dobiti svog člana Predsedništva BiH, odnosno da će on biti izabran većinskim glasovima hrvatskog naroda u BiH.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com