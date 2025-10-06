Lider Severne Koreje posetio novi ratni brod težak 5.000 tona

Severnokorejski lider Kim Džong Un posetio je brod brod Čoe Hjon, najnoviji ratni brod težak 5.000 tona, koji je, kako je rekao, projektovan da „kažnjava neprijateljske provokacije“, javili su danas tamošnji državni mediji.

Brod Čoe Hjon, koji je u aprilu predstavio Pjongjang, prvi je razarač u zemlji takve težine opremljen nuklearnim raketama.

Porinuće Čoe Hjona je „jasna demonstracija razvoja oružanih snaga orijentisanih ka doktrini Čuče (severnokorejskoj ideologiji oslanjanja na sebe)“, rekao je lider, prema zvaničnoj novinskoj agenciji KCNA.

„Zapanjujuće sposobnosti naše mornarice moraju da se koriste u ogromnom okeanu kako bi se odvratile ili suprotstavile i kaznile neprijateljske provokacije zbog državnog suvereniteta“, dodao je Kim.

Razarač Čoe Hjon jedan je od dva ratna broda od 5.000 tona koje Severna Koreja ima u svom arsenalu, a oba su završena ove godine.

Kim se obavezao da će izgraditi još jedan razarač istog tipa do oktobra 2026. godine kako bi ojačao svoje pomorske kapacitete.

Prema južnokorejskoj vojsci, ovaj brod je mogao da bude razvijen uz rusku pomoć, možda u zamenu za raspoređivanje hiljada vojnika koji bi pomogli Moskvi u borbi u Ukrajini.

Fotografije KCNA pokazuju severnokorejskog lidera kako nadgleda ono što izgleda kao kontrolna soba unutar broda, sa ekranima koji prikazuju okean oko Korejskog poluostrva. Druga fotografija ga prikazuje kako pokazuje na mutnu mapu ispred generala.

Ta poseta dolazi nakon što je Kim najavio raspoređivanje „specijalnih sredstava“ protiv svog južnog suseda, bez preciziranja njihove prirode, javila je agencija KCNA.

Oko 28.500 američkih vojnika stacionirano je u Južnoj Koreji kako bi se suprotstavili vojnim pretnjama iz Pjongjanga. U septembru su sproveli zajedničku vojnu vežbu sa svojim južnokorejskim i japanskim saveznicima.

Severna Koreja redovno osuđuje ove vežbe kao probe za invaziju, dok saveznici insistiraju da su odbrambene prirode.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com