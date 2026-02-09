Lider škotskih laburista traži ostavku britanskog premijera zbog posledica afere Epstin

Britanski premijer i lider britanske vladajuće Laburističke partije Kir Starmer trebalo bi da podnese ostavku, izjavio je danas lider odeljka te stranke u Škotskoj Anas Sarvar.

Za sada je on najistaknutiji laburistički političar koji je javno izrazio protivljenje Starmerovom vođstvu nakon skandala u britanskoj vladi povezanog s pokojnim osuđenim američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Starmer je pod sve većim pritiskom u svojoj partiji zbog odluke iz 2024. da za ambasadora u SAD imenuje političkog veterana Pitera Mendelsona, uprkos njegovim vezama sa Epstinom kojima je već bio kompromitovan.

U dokumentima koja su objavile američke vlasti otkrivene su duboke veze njih dvojice. To dovodi u pitanje Starmerovu procenu, dok ankete pokazuju da je popularnost premijera drastično pala samo osamnaest meseci otkad je osvojio ubedljivu pobedu na izborima, prenosi Rojters.

Sarvar i drugi laburistički poslanici iz Škotske treba da učestvuju na izborima za Škotski parlament u maju, koji se sve više vide kao potencijalno prelomni trenutak za Starmera.

Škotska laburistička partija je regionalna organizacija britanske Laburističke partije koja deluje u Škotskoj. Ona predstavlja širu Laburističku partiju u Škotskoj, ali ima određenu autonomiju o šotskoj politici i izborima.

„Mora se prestati sa skretanjem pažnje, a rukovodstvo u ulici Dauning (kancelarija premijera) mora da se promeni“, rekao je Sarvar na konferenciji za novinare.

U poslednja 24 sata, Starmerov najbliži saradnik i šef komunikacija podneli su ostavke, u očiglednom pokušaju da premijer stavi tačku na aferu Mandelson.

(Beta)

