Lider zelenih u EP: EU da razmotri finansiranje Srbije jer sve više liči na autokratiju ruskog tipa

Evropska unija (EU) treba da razmotri dalje slanje sredstava Srbiji, jer ne treba da finansira zemlju koja sve više liči na autokratiju ruskog tipa, izjavio je danas u Strazburu Bas Ajkhut (Eickhout), kopredsednik grupe Zeleni/Evropski slobodni savez (Zeleni/EFA) u Evropskom parlamentu.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kopredsednicom Evropske zelene partije Vulom Ceci (Tsetsi), evroposlanikom zelenih Razmusom Nordkvistom (Rasmus Nordqvist) i jednim od lidera Zeleno-levog fronta Dobricom Veselinovićem, Ajkhut je rekao da očekuju od najviših zvaničnika EU da „u potpunosti osude akcije (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića“.

„Mislimo da novac koji EU daje Srbiji treba da bude razmotren, jer ne možemo da nastavimo da finansiramo zemlju koja se sve više okreće autokratiji po modelu (ruskog lidera Vladimira) Putina. Uvek ćemo podržavati ulazak Srbije u EU, ali kao slobodne i demokratske zemlje, kao što mirni demonstranti to rade svakodnevno. Nastavićemo da stojimo uz njih, jer verujemo u slobodnu i demokratsku Srbiju koja će biti deo EU i uvek ćemo se boriti za to“, kazao je Ajkhut.

Ajkhut je osudio napad srpske policije na demonstrante u Novom Sadu 5. septembra, kao i Vučićevo targetiranje Ceci i Nordkvista, koje je predsednik Srbije nazvao „ološem“ jer su bili na tom protestu.

„Napad Vučića na demonstrante, ali i nazivanje mojih kolega ‘zelenim ološem’ je neprihvatljiv. To je primer autokratije koja se gradi unutar Evrope, uz istovremeno savezništvo sa Putinom. I onda se napadaju mirni demonstranti i politički pokret u Evropi koji stoji uz mirne demonstrante i bori se za demokratiju i slobodu“, rekao je Ajkhut.

Naveo je da to „nije ono za šta se Evropa zalaže“ i dodao da su zato juče poslali pismo predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti i predsednici Evropskog parlamenta Roberti Mecoli, od kojih su zatražili da javno osude Vučićeve „lične uvrede, pretnje krivičnim gonjenjem, zastrašivanje i kampanju dezinformacija“ na račun Ceci i Nordkvista i da „pažljivo prate situaciju u Srbiji“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com