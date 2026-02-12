Lideri EU dogovorili plan za restrukturiranje ekonomije zbog pritisaka od SAD, Kine i Rusije

Lideri Evropske unije (EU) su se danas saglasili oko plana za restrukturiranje ekonomije tog bloka 27 zemalja, kako bi je učinili konkurentnijom dok se suočavaju sa pritiscima od SAD, Kine i Rusije.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da su lideri EU na sastanku u belgijskom zamku postigli dogovor oko „akcionog plana“ sa strogim vremenskim okvirom za ekonomsko restrukturiranje.

„Pritisak i osećaj hitnosti su ogromni i to može da pomeri planine“, kazala je Fon der Lajen.

Navela je da će plan, koji će zvanično biti predstavljen u martu, uključivati mere za koordinaciju nadogradnje energetskih mreža, produbljivanje finansijske integracije i ublažavanje propisa o spajanju kompanija (merdžer) sa ciljem podsticanja rasta evropskih firmi kako bi bile konkurentnije na globalnom nivou.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta opisao je današnji sastanak kao „istinsku prekretnicu“, jer su lideri podržali planove za dalju integraciju i pojednostavljivanje finansijskih sistema EU.

Sastanak je počeo slikom jedinstva dva vodeća centra moći u EU – Francuske i Nemačke, nakon što je svaka od njih javno iznela različite strateške pozicije.

Predsednik Francuske Emanuel Makron i kancelar Nemačke Fridrih Merc došli su na sastanak u zamku Alden Bizen iz 16. veka zajedno, preko pokretnog mosta.

„Delimo ovaj osećaj hitnosti da Evropa mora da preduzme akciju“, rekao je Makron dok je stajao na plavom tepihu pored nemačkog kancelara.

Merc je kazao da žele da učine Evropsku uniju bržom i boljom i da pre svega žele da osiguraju da u Evropi postoji konkurentna industrija.

Merc i italijanska premijerka Đorđa Meloni predvode krilo EU koje poziva na deregulaciju, obnavljanje odnosa Evrope sa SAD i sklapanje trgovinskih sporazuma poput nedavnog sa zemljama latinoameričkog bloka Merkosur.

Francuska, sa druge strane, insistira na „strateškoj autonomiji“, koja znači manju zavisnost EU od Vašingtona.

Makron tvrdi da članice EU treba da kupuju isključivo od evropskih proizvođača, u vreme kada kontinent teži većoj vojnoj potrošnji zbog ruske agresije na Ukrajinu, dok Merc i Meloni imaju stav da treba kupovati i od stranih i od evropskih firmi.

Lideri EU će raspravljati i o novim finansijskim instrumentima za zaštitu Unije u globalnom trgovinskom sistemu, pogođenom američkim carinama i kineskim ograničavanjem izvoza ključnih minerala.

(Beta)

