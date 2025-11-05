Lideri EU država koje su na Dunavu danas u Sarajevu o saradnji

Lideri država na slivu reke Dunav i onih koje se sa njima graniče, kao i predstavnici Evropske unije, razgovaraće o saradnji u tom regionu na 14. Forumu Dunavske strategije EU (EUSDR) u Sarajevu.

Forum okuplja predstavnike regionalnih i lokalnih vlasti, civilnog društva i drugih zainteresovanih strana iz celog Dunavskog regiona i šire.

Forum je platforma na kojoj se sažima postignuto u okviru Strategije u prethodnih godinu dana, diskutuje o zajedničkim izazovima, ali se i oblikuju prioriteti za naredni period. Razgovara se i o jačanju saradnje među partnerima u Dunavskom regionu.

Na skupu u Sarajevu, ključne teme biće proces proširenja EU i podrška kandidatima, odliv mozgova i nezaposlenost mladih, obrazovanje, zelena i digitalna tranzicija.

Forum je otvoren minutom ćutanja zbog tragedije u Tuzli u kojoj je sinoć poginulo 11 osoba, a 35 povređeno.

EUSDR je makro-regionalna inicijativa koju je EU pokrenula 2011. radi jačanja saradnje među 14 zemalja duž Dunava – od Nemačke do Crnog mora, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Cilj je zajednički rad na održivom razvoju, boljoj povezanosti, čistijoj životnoj sredini i jačanju ekonomije.

Strategija obuhvata područja kao što su transport, energija, zaštita prirode, inovacije i obrazovanje. Poseban naglasak stavlja se na zelenu i digitalnu tranziciju te uključivanje lokalnih zajednica i civilnog sektora.

(Beta)

