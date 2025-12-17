Lideri EU i Zapadnog Balkana: Nedostatak normalizacije odnosa usporava Srbiju i Kosovo ka EU

Nedostatak normalizacije odnosa Prištine i Beograda i dalje usporava oba partnera na njihovom evropskom putu, jedan je od zaključaka sa današnjeg samita lidera EU i Zapadnog Balkana održanog u Briselu.

„Svi sporazumi postignuti u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje EU moraju biti sprovedeni, posebno Sporazum o putu ka normalizaciji i njegov Aneks“, navodi se u deklaraciji lidera Evropske unije i njenih država članica, zaključenoj uz konsultacije sa partnerima sa Zapadnog Balkana.

Na današnjem sastanku nije bilo predstavnika Srbije, te se ona nije usaglasila s ovom deklaracijom.

Dodaje se da je podrška u okviru Instrumenta za reforme i rast Zapadnog Balkana uslovljena konstruktivnim angažmanom partnera sa merljivim napretkom i opipljivim rezultatima u normalizaciji njihovih odnosa.

Još piše da je današnji samit pokazao snagu odnosa EU i Zapadnog Balkana, te da potrebu za sve jačim vezama dve strane naglašavaju ruski rat protiv Ukrajine i rastući geopolitički izazovi.

Lideri su potvrdili „punu i nedvosmislenu posvećenost“ perspektivi članstva Zapadnog Balkana u EU, uz navode da je proširenje realna mogućnost koju treba iskoristiti.

Proširenje ocenjuju kao geostrateško ulaganje u mir, sigurnost, stabilnost i prosperitet.

Zemlje koje žele postati članice, navode, moraju pojačati svoje reformske napore, a paralelno s tim, Unija mora pojačati svoje unutrašnje temelje i reforme.

EU očekuje od zemalja regiona da rečima i delima, kao i preuzimanjem odgovornosti i sprovođenjem reformi pokažu opredeljenost da poštuju evropske vrednosti i principe.

„Sloboda izražavanja, nezavisni i pluralistički mediji, ravnopravnost polova i snažna uloga civilnog društva ključni su za osiguranje funkcionalne demokratije. EU poziva partnere da garantuju prava pripadnika manjina i jednak tretman za njih“, dodaje se.

Inkluzivna regionalna saradnja, pomirenje i dobrosusedski odnosi ostaju ključni za izgradnju zajedničke budućnosti, kao i za sprovođenje međunarodnih sporazuma u dobroj veri i s opipljivim rezultatima, navodi se.

U deklaraciji su istakli i nepokolebljivu podršku i solidarnost s Ukrajinom. Pohvalili su zemlje regiona koje su se uskladile sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU i pozvali one koji to još nisu učinili da slede njihov primer.

Pozdravili su napredak u postepenoj integraciji partnera Zapadnog Balkana u Jedinstveno tržište EU, i dalje naveli da će Plan rasta ubrzati socio-ekonomsku konvergenciju između Zapadnog Balkana i EU, pod uslovom da partneri sprovedu reforme vezane za EU.

„EU pozdravlja i nastaviće da podržava jačanje povezanosti, uključujući energetsku, transportnu i digitalnu povezanost unutar regiona i s EU. EU nastavlja podržavati tekuće napore na diverzifikaciji izvora i ruta snabdevanja energijom. Ovo će povećati našu energetsku sigurnost i smanjiti zavisnosti. Evropska unija će nastaviti doprinositi energetskoj tranziciji na Zapadnom Balkanu“, piše u deklaraciji.

Upravljanje migracijama ostaje zajednički izazov i ključni prioritet.

Istaknuto je i da zajedničke napore treba nastaviti i u borbi protiv korupcije, trgovine drogom i svih oblika teškog i organizovanog kriminala, kao i u prevenciji i suzbijanju terorizma i nasilnog ekstremizma.

Naredni Samit EU-Zapadni Balkan biće održan u Crnoj Gori u junu 2026. godine.

(Beta)

