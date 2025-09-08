Lideri Evropske zelene partije traže od troje čelnika EU da javno osude Vučića

Petoro najviših članova Evropske zelene stranke zatražilo je danas od čelnika Evropske unije da „javno osude lične uvrede, pretnje krivičnim gonjenjem, zastrašivanja i kampanju dezinformacija“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića na račun evropskih političkih predstavnika i demokratskih aktera, ali i da „brane evropske vrednosti i pokažu podršku građanima Srbije“.

Zajedničko pismo koje na svom Tviter (Iks) nalogu objavila kopredsednica evropskih zelenih Vula Ceci, jedna od meta Vučićevog verbalnog napada do kojeg je došlo u noći opsežne policijske intervencije u Novom Sadu 5. septembra, upućeno je predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, predsednici Evropskog parlamenta Roberti Mecoli i predsedniku Evropskog saveta Antoniu Košti.

Osim javne osude Vučića zbog „pretnji, zastrašivanje i kampanje dezinformacija“ na račun Vule Ceci i poslanika evropskih zelenih u Evropskom parlamentu Razmusa Nordkvista, potpisnici traže od čelnika EU da „pažljivo i urgentno prate situaciju u Srbiji, a naročito na postupanje prema mirnim demonstrantima, opozicionim strankama i nezavisnim medijima“, ali i da „potvrde da zemlje kandidati (za članstvo u EU) moraju da poštuju najviše demokratske standarde, uključujući slobodu izražavanja, slobodu okupljanja i zaštitu evropskih predstavnika koji su u poseti (Srbiji)“.

„Evropska unija ne može ostati nema pred autoritarnom retorikom, zastrašivanjem i dezinformacijama. Ljubazno vas pozivamo da branite evropske vrednosti, pokažete podršku građanima Srbije i prenesete da su takve pretnje neprihvatljive“, navode potpisnici pisma.

„Pišemo Vam kako bismo Vam hitno skrenuli pažnju na duboko zabrinjavajući razvoj događaja u Srbiji koji direktno utiče na evropske građane, perspektivu proširenja zemlje na EU, kao i na poslanike Evropskog parlamenta i Evropske zelene stranke“, navodi se u pismu.

Potpisnici dalje ističu: „U proteklih deset meseci, Srbija svedoči najmoćnijoj građanskoj mobilizaciji u novijoj istoriji. Građani, studenti, radnici, nastavnici, kulturne ličnosti, a pre svega mladi ljudi, izlaze na ulice zahtevajući odgovornost, transparentnost i demokratiju. Ove demonstracije zaslužuju zaštitu kao u evropskoj demokratiji, a ne represiju“.

U pismu se ističe da je istovremeno, Srbija kandidatkinja za članstvo u EU i da „ovaj status dolazi sa odgovornostima: da se poštuju demokratski principi, poštuje slobodu govora i okupljanja i garantuje uloga nezavisnih medija“.

Čelnici evropskih zelenih naglašavaju da ta stranka „uvek čvrsto podržava mirne demonstracije kao kamen temeljac demokratskog društva“, a da „autoritarna retorika i represivne akcije predsednika Vučića direktno podrivaju evropsku perspektivu Srbije i predstavljaju izdaju težnji njenih građana za demokratskom i evropskom budućnošću“.

Potpisnici ukazuju na to da je Vučić u petak, 5. septembra, u televizijskom obraćanju kasno uveče, više puta „ološem“ nazvao delegaciju Evropske zelene stranke – koju su činili Ceci i Nordkvist – i da im je eksplicitno pretio krivičnim gonjenjem.

„Ovi napadi usledili su nakon konferencije za novinare u Narodnoj skupštini Srbije sa našom srpskom članicom, Zeleno-levim frontom, i našeg iskaza solidarnosti sa mirnim demonstrantima u Novom Sadu. Takve lične uvrede, pretnje krivičnim gonjenjem, zastrašivanjem i dezinformacijama od strane šefa države zemlje kandidata za EU ​​daleko prevazilaze političko neslaganje. One su napad na samu evropsku demokratiju, na građanske slobode u Srbiji i na evropsku političku porodicu, ocenjuju evropski zeleni.

Potpisnici su kopredsednici stranke Kiran Kufe i Vula Ceci, zatim Razmus Nordkvist, kao i kopredsednici grupe Zeleni/EFA u Evropskom parlamentu Teri Rajntke i Bas Ajkhaut.

(Beta)

