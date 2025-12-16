Lideri osam zemalja EU: Odbrana istočnog krila EU treba da bude prioritet zbog ruske pretnje

„Rusija ostaje pretnja danas, sutra i u doglednoj budućnosti“, rekao je finski premijer Peteri Orpo (Petteri) na konferenciji za novinare.
Situacija zahteva da se istočnom krilu Evropske unije (EU) odredi neposredni prioritet kroz operativni, koordinisani i višedomenski pristup, naveli su lideri Finske, Švedske, Letonije, Litvanije, Estonije, Poljske, Rumunije i Bugarske u zajedničkom saopštenju.
Potpisnici su istakli potrebu za jačanjem kopnenih borbenih kapaciteta, odbrane od dronova, vazdušne i raketne odbrane, zaštite granica i kritične infrastrukture u okviru EU i u saradnji sa NATO.
„EU može da igra važnu ulogu podržavajući napore pojedinačnih zemalja članica da ojačaju svoje odbrambene kapacitete, definisanjem finansiranja, pojednostavljivanjem propisa i poboljšanjem vojne mobilnosti“, rekao je švedski premijer Ulf Kristerson (Kristersson).
On je dodao da se ne vide znaci da Rusija želi mir u Ukrajini.
(Beta)
