Lin Đian: Kineske kontrole izvoza retkih zemnih elemenata u skladu sa međunarodnom praksom

„Kina je preduzela kontrole izvoza retkih zemnih elemenata i srodnih proizvoda u skladu sa zakonom, koji je u skladu sa međunarodnom praksom“, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Lin Đian.

Kako prenosi Kineska edijska grupa (CMG), Lin je to rekao 15. oktobra, kao odgovor na izjave američkog trgovinskog predstavnika Džejmisona Grira da će dodatne carine od 100 procenata na kinesku robu stupiti na snagu 1. novembra ili ranije, u zavisnosti od toga šta će Kina učiniti. Grir je takođenaveo da su kineski zvaničnici dali kontradiktorne izjave o najnovijim ograničenjima izvoza retkih zemnih elemenata.

Lin je dodao da su nadležni organi jasno izneli stav Kine o merama kontrole izvoza retkih zemnih elemenata i srodnih proizvoda, napominjući da je Kina preduzela mere kako bi bolje zaštitila svetski mir i regionalnu stabilnost, te ispunila obaveze u vezi sa neširenjem oružja i druge međunarodne obaveze.

„Stav Kine je dosledan i jasan“, rekao je portparol, dodajući da su Sjedinjene Države te koje traže razgovore dok prete visokim carinama i novim ograničenjima, što, kako kaže, nije pravi način postupanja sa Kinom.

„Kina poziva SAD da što pre isprave svoj pogrešan pristup i da se pozabave relevantnim pitanjima kroz dijalog i konsultacije na osnovu jednakosti, poštovanja i uzajamne koristi“, zaključio je Lin.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com