Litvanija proglasila vanredno stanje zbog balona za šverc iz Belorusij

U Litvaniji je danas proglašeno vanredno stanje zbog balona za šverc iz Belorusije, saopštila je litvanska vlada.U saopštenju na sajtu vlade navodi se da je vanredno stanje proglašeno zbog „zbog kontinuirane pretnje interesima nacionalne bezbednosti države i opasnosti po ljudske živote, zdravlje, imovinu ili životnu sredinu koju predstavljaju baloni koji prevoze švercovanu robu iz Belorusije na teritoriju Litvanije“.

Za upravljanje operacijama tokom vanrednog stanja vlada je imenovala ministra unutrašnjih poslova Vladislava Kondratovičiusa.

Premijerka Litvanije Inga Ruginijene rekla je da se radi o hibridnom napadu: „U borbi protiv beloruskog hibridnog napada, moramo preduzeti najstrože mere i braniti područja koja su najviše pogođena ovim napadom. Sve relevantne institucije udružuju snage kako bi sprečile pretnju koju predstavljaju baloni za šverc. Javnost neće osetiti nikakve neprijatnosti zbog proglašene situacije“.

U saopštenju vlade piše da cilj uvođenja vanrednog stanja „nije samo kontrola pretnje po civilno vazduhoplovstvo, već i osiguranje interesa nacionalne bezbednosti Litvanije i bliža koordinacija delovanja institucija“.

Ministar unutrašnjih poslova Kondratovičijus naveo je da tokom vanrednog stanja vojska ima određena prava koja joj omogućavaju efikasniju saradnju sa policijom.

Vlada Litvanije navodi da je aerodrom u Viljnusu od oktobra „zbog pretnje koju baloni za šverc predstavljaju po civilno vazduhoplovstvo“ bio zatvoren „duže od 60 sati“, što je uticalo na „preko 350 letova i oko 51.000 putnika“.

Vanredna situacija je proglašena zato što je jedan od kriterijuma ispunjen više puta, a to je da je rad civilnog vazduhoplovstva više puta bio prekinut duže od 6 sati, navodi se u saopštenju.

Krajem oktobra, granična služba Litvanije zatvorila je granicu sa Belorusijom na 24 sata, nakon što su letovi na aerodromu u glavnom gradu više puta bili prekinuti zbog balona, a dva granična prelaza Litvanije sa Belorusijom, u Medininkaju i Šalčininkaju, bila su zatvorena na nekoliko sati.

Liderka beloruske opozicije Svjatlana Tihanovskaja, koja živi u egzilu u Litvaniji, rekla je tada agenciji Asoušiejted pres da su incidenti sa balonima „još jedan znak da režim koristi šverc cigareta kao sredstvo hibridne agresije protiv Evrope“.

(Beta)

