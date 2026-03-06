Litvanska obaveštajna služba: Rusika vojska na granicama sa zemljama NATO, spremna za sukob

Rusija raspoređuje pojedinačne vojne jedinice s borbenim iskustvom iz Ukrajine na granicama sa zemljama članicama NATO, što bi mogla da iskoristi kao čvorišta u sukobu sa tim savezom posle rata u Ukrajini, saopštila je danas u godišnjoj proceni bezbednosnih pretnji Obaveštajna služba Litvanije.

Ukoliko sankcije budu ukinute, Rusija bi za šest godina bila spremna za „vojni sukob velikih razmera“ s NATO-om, piše u obaveštajnoj proceni, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Ruska vojna industrija je napredovala uz pomoć Kine, što je omogućilo Moskvi da smanji zavisnost od zapadne tehnologije.

U izveštaju se navodi da bi višak ruskog naoružanja doveo do „posledica po globalnu bezbednost“.

Litvanske obaveštajne službe procenjuju da bi „Rusija verovatno stvorila ne samo 30-50 procenata veću vojsku nego što je imala pre rata (u Ukrajini), već i relativno modernu. Strateške rezerve oružja i municije bile bi u potpunosti obnovljene. Rusija bi bila spremna za konvencionalni vojni sukob sa NATO-om“.

Preokretanje ravnoteže snaga u Evropi u svoju korist, kao i potpuno potčinjavanje Ukrajine, ostaju glavni ruski ciljevi, navodi se u izveštaju.

Baltičke zemlje su u stanju visoke pripravnosti od početka rata u Ukrajini 2022. godine, a NATO je saopštio da će pojačati svoje prisustvo u tom regionu.

(Beta)

