Lokalni izbori danas u deset mesta u Srbiji

Lokalni izbori u deset mesta održavaju se danas, u nedelju 29. marta, a biračka mesta treba da budu otvorena od 7.00 do 20.00.

Građani će birati lokalne parlamente u gradu Boru, opštinama Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i u užičkoj gradskoj opštini Sevojno.

Na izborima u Boru, čiji gradski parlament ima 35 odborničkih mesta, učestvuje sedam izbornih lista, dok na izborima za odbornike Skupštine opštine Smederevska Palanka, sa 49 odborničkih mesta, učestvuje šest lista.

U Bajinoj Bašti gde lokalni parlament ima 45 odborničkih mesta, na izborima učestvuje šest lista, isto koliko i u Lučanima gde u skupštini ima 35 odbornika.

Na izborima za odbornike Skupštine opštine Aranđelovac, koja broji 41 odborničko mesto učestvuje pet lista, dok je u Kuli pet izbornih lista u trci za 37 odborničkih mesta.

U Knjaževcu, gde se lokalni parlament sastoji od 40 odbornika, učestvuju četiri izborne liste, dok se u Majdanpeku kandidati četiri liste se bore za 31 odborničko mesto.

Na izborima u Kladovu, čija skupština ima 28 odborničkih mesta, učestvuju tri izborne liste, a u užičkoj gradsko opštini Sevojno, sa 19 odborničkim mestom u lokalnom parlamentu, na izborima su četiri liste.

U svim mestima, ukupan broj birača je oko 248.000, a tok glasanje u izbornom danu će pratiti domaći i strani posmatrači.

Do zatvaranja birališta na snazi je izborna tišina koja previđa zabranu, putem medijia, izborne propagande bilo koje vrste, uz propisane novčane kazne.

(Beta)

