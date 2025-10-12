Lokalni izbori u Portugalu, najvažnije pitanje gradonačelnika Lisabona zbog nedavne nesreće

U Portugalu su danas lokalni izbori, a najveća pažnja je usmerena na Lisabon gde se kritikovani gradonačelnik Karlos Moedaš za novi četvorogodišnji mandat nadmeće s pravnicom i bivšom poslanicom Skupštine Portugala Aleksandrom Leitao, s levog centra.

Smatra se da na ishod izbora uLisabonu može da utiče to što je Moedaš odbio da podnese ostavku i odbacio krivicu za pogibiju 16 ljudi u udesu gradske uspinjače 3. septembra.

Na odluku birača utiču i problemi Lisabon zbog stambene politike, odnošenje smeća, prevelikog broja turista.

Moedaš se smatra zvezdom u usponu u Socijaldemokratskoj partiji desnog centra, a razmatran je i za mesto premijera. Ranije je bio poslanik, a od 2014. godine komesar EU za istraživanja, inovacije i nauku.

(Beta)

