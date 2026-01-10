London će izdvojiti 200 miliona funti za pripremu vojnih snaga za Ukrajinu

Britanske vlasti izdvojiće 200 miliona funti za pripremu svojih vojnih snaga za raspoređivanje u Ukrajini, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Britansko ministarstvo navelo je da će sumu od 200 miliona funti (230 miliona evra) izdvojiti ukoliko se postigne primirje sa Rusijom.

Ta sredstva, izvučena iz vojnog budžeta za 2026. godinu, „obezbediće nova vozila, komunikacione sisteme i mogućnosti zaštite od dronova, osiguravajući da su britanske trupe spremne za raspoređivanje“, navodi se u saopštenju.

Proizvodnja dronova presretača Oktopus počeće tokom ovog meseca u Velikoj Britaniji „kako bi se ojačala vazdušna odbrana Ukrajine“.

Ta odluka je deo deklaracije o namerama koju su u utorak potpisale Velika Britanija i Francuska, u kojoj su obe zemlje izrazile spremnost da rasporede trupe radi održavanja mira u slučaju prekida vatre, preneli su francuski mediji.

