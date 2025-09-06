London: Oko 150 uhapšenih na skupu podrške Palestinskoj akciji

Oko 150 ljudi uhapšeno je danas tokom demonstracija u Londonu, u znak podrške grupi Palestinska akcija, klasifikovanoj kao teroristička i zabranjenoj od početka jula, saopštila je londonska policija.

Nekoliko stotina ljudi okupilo se u podne ispred britanskog parlamenta, prkoseći riziku od hapšenja, držeći transparente na kojima je pisalo „Protivim se genocidu. Podržavam Palestinsku akciju“.

Policija je u petak upozorila da neće oklevati da uhapsi svakoga ko eksplicitno izrazi podršku Palestinskoj akciji.

„Mi nismo teroristi. Moramo reći da Palestinska akcija ima pravo da postoji. Zabrana mora da bude ukinuta“, rekla je jedna učesnica skupa.

Grupa Palestinska akcija je dodata na listu organizacija koje se smatraju terorističkim u Velikoj Britaniji početkom jula, posle vandalizma njenih aktivista na pojedinim lokacijama.

Od tada druga slična grupa organizuje demonstracije u znak protesta zbog zabrane, koju su UN ocenile nesrazmernom.

Na drugom propalestinskog skupu danas u Londonu okupilo se nekoliko hiljada ljudi, dok je Izrael pokrenuo nove napade na Gazu, u cilju zauzimanja grada Gaze, kako bi navodno porazio palestinski pokret Hamas.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com