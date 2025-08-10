Londonska policija: Više od 530 uhapšenih zbog podržavanja zabranjene pro-palestinske organizacije

Londonska policija je danas saopštila da je u protekla dva dana uhapsila 532 ljudi zbog podržavanja na protestima zabranjene organizacije „Palestinska akcija“.

Policija je novi bilans objavila tokom današnjeg protesta građana koji zahtevaju oslobađanje Izraelaca – talaca iz Pojasa Gaze i protive se priznanju nezavisnosti Palestine koje je najavio premijer Velike Britanije Kir Starmer (Keir).

Većina ljudi uhapšena je juče zbog isticanja transparenata podrške „Palestinskoj akciji“, grupi čiji je rad zbog nasilja i promovisanja terorizma zabranjen zakonom, a zabranjeno je i pružanje podrške toj grupi.

Pristalice Palestinske akcije organizovale su juče protest da bi istakle svoje uverenje da Vlada tom zabranom nezakonito ograničava slobodu izražavanja.

Ministarka unutrašnjih poslova Ivet Kuper (Yvette Cooper) je odbacila tu tvrdnju i rekla da je ta organizacija zabranjena zbog „ozbiljnih napada koji su bili nasilni i naneli veliku štetu“.

Skoro polovina uhapšenih je starija od 60 godina, prema podacima policije.

Minisarka je dodala da će odlučivanje o podizanju optužnica protiv uhapšenih trajati nekoliko nedelja, imajući u vidu da Komanda za borbu protiv terorizma u nekim slučajevima traži odobrenje od državnog tužioca.

„Pravo na protest snažno štitimo, ali to se veoma razlikuje od iskazivanja podrške jednoj specifičnoj, zabranjenoj organizaciji“, saopštila je Kuper i dodala da mnogi ljudi verovatno nisu svesni činjenice da je to nasilna organizacija.

Parlament je zabranio Palestinsku akciju pošto su njeni aktivisti, u znak protesta protiv britanske podrške ratu Izraela protiv Palestinaca u Gazi, upali u bazu Kraljevskog vazduhoplovstva i oštetili dva aviona-tankera.

Ta organizacija je napadala i izraelske izvođače radova na odbrambenim projektima i druge lokacije u Velikoj Britaniji za koje veruju da imaju veze sa izraelskom vojskom.

Pristalice Palestinske akcije osporavaju zabranu na sudu i tvrde da je vlada prekršila zakone o ljudskim pravima time što je proglasila tu grupu za terorističku organizaciju.

(Beta)

