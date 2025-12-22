Lopandić: Instagram diplomatija Vučićevog alanfordovskog režima

Potpredsednik stranke Srbija Cetar Duško Lopandić ocenio je da je odluka predsednika države Aleksandra Vučića da bojkotuje Samit Zapadnog Balkana u Briselu „očigledni gest samoizolacije i priznanje slabosti koji šteti Srbiji“.

„Vučićeva odluka o bojkotu sporna je i iz formalnih razloga, odnosno zbog kršenja ustavnih prerogativa Vlade. Vlast podseća na ponavljača u školi ljutog na profesore koji mu nisu pokloni dvojku“, rekao je u intervjuu za list Nova Lopandić, bivši ambasador Srbije pri Evropskoj uniji.

On je istakao da je „sa vlastima Srpske napredne stranke besmisleno pričati o ‘strategiji’ u spoljnoj politici“.

„Njihova spoljna politika je uvek imala transakcioni karakter, ‘dam-daš’, i nije gledala dalje od načina da zadrži vlast kroz lažno i propagandno prikazivanje ‘uspeha’ šefa države u međunarodnim odnosima, što sam nazvao ‘Instagram diplomatijom’. Pre više godina sam rekao da sa ovakvom spoljnom politikom srpska vlast puca sebi u nogu“, naveo je Lopandić.

Kako je dodao da „sada možemo da posmatramo opšti slom žongliranja između četiri i više stolica“.

„Mi smo već duže vreme pod vlašću alanfordovskog tipa režima koji u prvom redu gleda da ‘uzme od sirotinje kako bi dao bogatima’ u sistemu organizovane i centralizovane korupcije koja ide sve do vrha režima“, istakao je Lopandić.

(Beta)

