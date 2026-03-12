Lopandić (SRCE): Spektakularani neuspeh predsednika Srbije u pariranju albanskom lobiju u SAD

Potpredsednik opozicione stranke Srbija centra (SRCE) Duško Lopandić ocenio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić "imao spektakularne neuspehe" u nastojanju da se dodvori administraciji predsednika SAD Donalda Trampa i njegovoj porodici" i da "parira albanskom lobiju"u SAD.

Lopandić, bivši diplomata, je za Danas ocenio i da je Vučićev „neuspeh da parira albanskom lobiju sad samo logična posledica većih i širih promašaja njegove spoljne i unutrašnje politike“, prenelaje stranka SRCE.

On je istakao da uticaj albanskih lobija u SAD nije beznačajan, te je napomenuo, da ono dolazi kao pitanje tek nakon što bi Vučić trebalo objasni seriju neuspeha koje je kao glavni i jedini pregovarač zabeležio u dijalogu sa Prištinom

Prema njegovim rečima, to su pitanje poput kako je „uspeo“ da napravi seriju ustupaka Kosovu tokom poslednjih 10 godina, „a da ni za mrvu nije pomerio pitanje primene Zajednice srpskih opština.

„Koliko je odgovoran što su Srbi izlaskom iz institucija izgubili i one pozicije na severu Kosova koje im je garantovao aprilski sporazum, zatim u kojoj meri su on i bliski saradnici koji su najavljivali ‚kad se vojska na Kosovo vrati‘ odgovorni za fijasko u Banjskoj i ko je za to odgovarao“, upitao je Lopandić.

Kao značajnu stvar, on je naveo pitanje „u kojoj meri je Vučićev pristanak na Briselsko-Ohridski sporazum popravio polozaj Srba na Kosovu i kako objašnjava činjenicu da, ni pored stalnog popuštanja u dijalogu, nije nimalo popravio pregovaračku poziciju Srbije u pristupanju EU.

Po Lopandiću, tu je i pitanje: „Da li je obezbedio nekog saveznika u međunarodnoj zajednici koji bi mogao da reaguje i izvrši pritisak na Prištinu zbog ugrožavanja prava Srba?“

„Koja je strategija SNS vlasti u odnosu na očitu nameru Prištine da preuzme institucije srpskog obrazovanja i zdravstva i da li će i kada Vučić podneti izvestaj u Skupštini o svojim rezultatima, odnosno neuspesima u dijalogu“, precizirao je Lopandić.

(Beta)

