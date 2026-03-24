Lopandić (SRCE): Vučić je naučio od Miloševića, ali se ne razlikuje i ne dobacuje dalje od njega

Potpredsednik stranke Srbija centar (SRCE) Duško Lopandić ocenio je večeras da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić naučio od nekadašnjeg predsednika Slobodana Miloševića da ne sme frontalno da se suprotstavlja zahtevima velikih sila, ali da strateški "ne dobacuje dalje nego Milošević" i da se ne razlikuje od njega.

Lopandić je na Televiziji N1 ocenio i da je Vučić od Miloševića naučio da on treba da bude taj koji će pokušati da na neki način vodi dijalog s velikim silama, ili da napravi delimične ustupke, prenelo je SRCE u saopštenju.

„Za Miloševića se govorilo da je veliki taktičar, a da nema uopšte stratešku viziju, što se i pokazalo tačno. Mislim da je Vučić u tom smislu njegov đak, da je on isto jedna vrsta igrača na žici koji je sretan da nije pao sa te žice. A to šta će biti na drugom kraju žice, apsolutno ga ne interesuje“, ocenio je on.

Do napada NATO-a i bombardovanja Srbije, po oceni Lopandića, dovela je „iracionalna politika“ Slobodana Miloševića i „njegovih pomagača“, među kojima su i Vučić i aktuelni predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić.

„Treba svaki put da se podsetimo da su oni bili deo te grupe koja je harala Srbijom tokom devedesetih godina, koja nas je, kad se radi o proizvodnji, o izbeglicama, o svakom društvenom aspektu, praktično dovela do najniže tačke od Drugog svetskog rata. I da smo ušli potpuno nerazumno u jedan sukob koji nas je opet doveo do još gorih rezultata“, smatra on.

Lopandić je ocenio da Srbija danas posle više od deset godina pregovora sa Evropskom unijom „nigde nije došla“, napravila je prilično velike ustupke o Kosovu, a da nije ništa postigla na planu evropske integracije, dok se u odnosima sa susedima vratila ne u 2012. godinu, nego „možda u neku 1991. ili 1992.“.

(Beta)

