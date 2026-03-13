Lopandić (SRCE): Vučićeva spoljna politika gubitnička na duži rok

Potpredsednik opozicione stranke Srbija centar (SRCE) Duško Lopandić izjavio je da je teško reći kakvi su stvarni odnosi Srbije sa SAD, Evropskom unijom (EU), Rusijom ili Ukrajinom, i ocenio da je spoljna politika koju vodi vlast u Beogradu gubitnička na duži rok.

Lopandić, bivši šef Misije Srbije pri Evropskoj uniji, napravio je paralelu sa igrom šibicarenja sa kuglicom, navodeći da „jednog dana liči da je kuglica ispod Rusije, a zapravo Srbija izvozi oružje Ukrajini i napravila je neke poslove sa Ukrajinom“, prenela je stranka Srbija centar.

„Predsednik tako otprilike vodi spoljnu politiku i kad se radi o EU, o odnosima sa Amerikom – da li smo na njihovoj strani ili ne. Nekad to može na kratki rok da pomogne, ali generalno je to politika koja je na duži rok gubitnička. To je naš problem“, kazao je Lopandić za zrenjaninsku televiziju KTV.

Lopandić je naveo da rukovodstvo Srbije krajem 1980-ih nije primetilo da je srušen Berlinski zid i da se potpuno promenila geopolitička situacija, i dodao da je vlast Aleksandra Vučića „naslednik vremena Slobodana Miloševića – implicitno, eksplicitno, pa i fizički su isti ljudi u pitanju“.

„Miloševićeva vlast nas je dovela u najgoru situaciju i društveno-ekonomsku i geopolitičku i nacionalnu. Nešto su naučili, ali samo delimično – naučili su da ne smeju da budu u konfrontaciji sa svetom, ali ovo je vlast koja je bazirana na transakcionim odnosima. Dakle, oni u stvari sklapaju razne dilove i od danas do sutra ne znate u kojoj ćete se zemlji probuditi i s kim će vaša zemlja biti saveznik sutra“, rekao je Lopandić.

On je ocenio i da je u spoljnoj politici Srbije došlo do neopravdanog debalansa odnosa sa nekim susedima, navodeći da je sa jedne strane Mađarska, „sa kojom je naravno bilo dobro da se poprave odnosi, jer su bili loši kad se radi o problemu sa mađarskom manjinom“, a da je sa druge strane Srbija zapostavila odnose sa tradicionalnim saveznicima – Rumunijom u prvom redu, ali i sa Bugarskom“.

Lopandić je naveo i da je sigurno da će eventualni poraz Viktora Orbana na izborima u Mađarskoj 12. aprila imati pozitivan efekat na dinamiku odnosa u Srbiji i potencijalno na rezultate narednih izbora.

„Aleksandar Vučić je podržao Orbana, što je pomalo bizarno, jer je njegova Srpska napredna stranka članica Evropske narodne partije koja podržava (vodećeg mađarskog opozicionara) Petera Mađara. Znamo zašto – jer oni su partneri u mnogim stvarima i kao šefovi država, ali i u nekim poslovnim stvarima o kojima se priča“, dodao je Lopandić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com