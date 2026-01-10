Loznica sedmi dan bez struje, u Majdanpek počela da stiže

Vanredna situacija zbog snega je proglašena u devet opština – u Valjevu, Majdanpeku, Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Sjenici, Vladimircima i delu Prijepolja, naveo je Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Taj sektor je od 4. januara imao 72 intervencije i angažovao je 175 vatrogasaca, javila je Radio televizija Srbije (RTS) i dodala da je evakuisano 30 osoba.

U Loznici sedmi dan pojedini građani nemaju struju, a kako monteri otklone neki kvar, pojavi se novi.

Prema podacima Sektora za vanredne situacije, juče je tokom dana bez struje bilo 15 opština – delovi Valjeva, Osečine, Šapca, Loznice, Malog Zvornika, Ljubovije, Krupnja, Bora, Kladova, Negotina, Užica, Kosjerića, Požege i Čajetine i cela opština Majdanpek.

Tokom večeri struja je počela da stiže u Majdanpek i mionička sela, naveo je RTS.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com