Loznica sedmi dan bez struje, u Majdanpek počela da stiže

Taj sektor je od 4. januara imao 72 intervencije i angažovao je 175 vatrogasaca, javila je Radio televizija Srbije (RTS) i dodala da je evakuisano 30 osoba.
U Loznici sedmi dan pojedini građani nemaju struju, a kako monteri otklone neki kvar, pojavi se novi.
Prema podacima Sektora za vanredne situacije, juče je tokom dana bez struje bilo 15 opština – delovi Valjeva, Osečine, Šapca, Loznice, Malog Zvornika, Ljubovije, Krupnja, Bora, Kladova, Negotina, Užica, Kosjerića, Požege i Čajetine i cela opština Majdanpek.
Tokom večeri struja je počela da stiže u Majdanpek i mionička sela, naveo je RTS.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com