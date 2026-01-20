LSV: NIS mora da pripada građanima Srbije, a ne strancima

Liga socijademokrata Vojvodine – Vojvođani (LSV) ocenila je danas da je najavljena prodaja većinskog paketa Naftne industrije Srbije (NIS) mađarskoj MOL Grupi, uz izlazak ruskog Gaspromnjefta i ulazak novih stranih partnera, „još jedna propuštena istorijska prilika da se NIS vrati građanima Srbije“.

„Država Srbija je u ovoj situaciji imala jasno zakonsko pravo – pravo preče kupovine. Umesto da iskoristi tu mogućnost i vrati kontrolu nad strateški najvažnijom energetskom kompanijom u zemlji, vlast je odlučila da još jednom prepusti NIS stranim korporacijama, bez ozbiljne javne rasprave i bez odgovora na ključno pitanje – u čijem interesu se ova odluka donosi“, navedeno je u saopštenju LSV-Vojvođani.

Dodali su da energetski suverenitet ne znači promenu stranog vlasnika, već vraćanje kontrole nad ključnim resursima u ruke države i građana.

„Umesto toga, svedočimo kontinuitetu politike: prirodni resursi se prodaju, a računi se ispostavljaju građanima kroz visoke cene goriva i energenata“, naveo je predsednik Saveta za energetiku LSV – Vojvođani Mlađen Malešević.

Zahtevali su, kako je dodao, od Vlade Srbije da hitno objavi sve detalje ovog aranžmana, uključi Skupštinu u raspravu i objasni zašto država nije iskoristila svoje pravo preče kupovine.

„NIS nije obična kompanija – NIS je pitanje energetske bezbednosti, regionalnog razvoja i elementarne pravde prema građanima Vojvodine i Srbije“, ocenio je on.

Podsetio je da je LSV bila protiv prodaje NIS-a ruskim kompanijama od samog početka, jer je ta privatizacija sprovedena netransparentno, uz cenu koja je bila višestruko ispod realne vrednosti i uz ugovore koji su godinama unazad bili na štetu države i građana.

„Posebno ističemo da se više od 95 odsto imovine NIS-a nalazi na teritoriji Vojvodine, uključujući naftna i gasna polja, infrastrukturu i prateće kapacitete. Decenijama se nafta i gas crpe iz vojvođanske zemlje, uz simboličnu rudnu rentu, dok se dobit iznosi van pokrajine i van države. Građani Vojvodine od toga nisu imali gotovo nikakvu korist“, naveo je Malešević.

(Beta)

